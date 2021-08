Lorena Rist und Samuel Kessler erreichen Traumnote 1,0

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei besonderen Schuljahren konnten 109 Abiturienten ihren Abschluss gebührend feiern. Schulleiterin Sabine Harsch betonte in ihrer Rede die Herausforderungen, welche die Abiturientinnen und Abiturienten gemeistert haben. Auf der Habenseite stehen hierbei nicht nur die bestandenden Prüfungen, sondern auch eine ganze Reihe an Kompetenzen, welche durch das Lernen in Pandemiezeiten entwickelt wurden. Der mittlerweile sehr hohe Grad an digitalen Arbeiten, selbstorganisiertes Lernen und Kommunikation über die verschiedenen Plattformen stellen trotz der Krise einen Bonus für zukünftige Herausforderungen wie Studium oder beruflicher Ausbildung dar, so Harsch. Sie beglückwünschte die Abiturientinnen und Abiturienten auf das Herzlichste und freut sich mit dem Jahrgang über einen hervorragenden Gesamtschnitt von 2,3. Insgesamt 19 Abiturientinnen und Abiturienten wurden mit einem Preis für sehr gute Leistungen ausgezeichnet und 14 erhielten zudem eine Belobigung.

Auch wenn vieles im letzten Schuljahr anders war, so war die Abiturfeier in der Aula der Hugo Eckener Schule ein Schritt Richtung gewohnter Normalität. Gemeinsam mit Eltern und Angehörigen erhielten die Absolventen von Abteilungsleiterin Stefanie Wintruff ihre Abschlusszeugnisse. Es wurde ein roter Teppich ausgelegt, über den alle Abiturienten schreiten, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen.

Der Abiturjahrgang 2021 des Wirtschaftsgymnasiums hat Hervorragendes geleistet und kann stolz auf sich sein. Stolz dürfen auch die vielen Preisträgerinnen und Preisträger der Sonderpreise für hervorragende Leistungen in den verschiedenen Fächern sein. An der Spitze stehen mit der Traumnote von 1,0 Samuel Kessler und Lorena Rist und dank hauchdünnem Vorsprung wurde Lorena Rist als beste Schülerin mit dem Hugo-Eckener-Preis ausgezeichnet. Schulleiterin Sabine Harsch wünscht allen Abiturientinnen und Abiturienten für die Zukunft alles Gute. Der Grundstein für das erfolgreiche Weiterkommen ist gelegt.

Die Abiturienten 2021 der Klasse 13a: Charlotte Gebhard, Liam Alexander Gierer, Emily Grabolle, Johanna Haas, Irina Hanschu, Simon Heinzelmann, Lisa Kauter, Erik König, Lea Kuhn, Max Lehn, Lisa Mayr, Muriel Marie Multer, Lukas Pfister, Jessica Rimmer, Niklas Röther, Davide Russo, Marcus Schmid, Alexander Schmidt, Owen Thies, Maurizio Tortorelli, Noah Wagner, Mario Zürn.

Klasse 13b: Maurice Etienne Budde, Lilly Döhrer, Giulia Egger, Luca Gburek, Moritz Gloger, Felix Hoff, Mika Kagerer, Samuel Kessler, Annika Krause, Carolin Kübler, Gina Kübler, Christian Madlener, Fabian Metzger, Jasper Naas, Bich-Thi Nguyen Thanh, Paul Nitzschke, Amelie Rieger, Julius Rosemeier, Moritz Schirmer, Cansel Yasar, Eva Zimmermann.

Klasse 13c: Muhammet Alakus, Yamin Luca Benarbi, Sarah Bohner, Janine Julie Deppler, Theresa Dollmann, Fabian Frey, Philipp Haberbosch, Jasmin Hosman, Josianne Jakob, Miriam Sunna Kastl, Christian Leber, Zoe Miralles, Schanja Muhamad, Ann-Kathrin Müller, Sladjana Angela Nedic, Magdalena Riess, Selin Sener, Jakob Trippel, Clarissa Von Krüchten, Sumeya Wahl, Hannah Wilfert.

Klasse 13d: Selin Cetin, Franziska David, Sharon Gentile, Vivienne Ellen Götz, Lukas Grünbaum, Olivia Hein, Stefanie Heindl, Elena Herbst, David Hobe, Maximilian Huber, Nergis Kocabiyik, Rebeka Mrdjanov, Miriam Julia Ndombasi, Selina Pfister, Max Prammer, Yannick Scharpf, Luca Schunger, Tim Weiland, Lucas Weishaupt, Luisa Maxime Weissenbacher, Selin Yaz.

Klasse 13e: Anna Brudermann, Marie Louise Deimel, Melanie Gashi, Nadja Elisa Gruppe, Amelie Gutbrod, Sophia Gutbrod, Marius Jonasson, Jonas Kaistra, Martina Mach, Patrick Maurer, Rebecca Moser, Michelle Laura Ozvald, Fabian Reichlmair, Lorena Rist, Leon Rizzato, Marina Sabia, Anna-Lena Schacht, Annabella Schraff, Tonatiuh Schwämmlein Escobar, Cora Skrzeczek, Göksu Terlican, Linda Ulmer, Shameran Michelle Youkhanna und Niklas Zinck.

Auszeichnungen beim Abitur 2021 der Klasse 13a Belobigung: Johanna Maria Haas, Max Lehn, Owen Connor Thies. Preis: Simon Andreas Heinzelmann, Lisa Sophie Kauter, Lisa Mayr, Mario Zürn.

Klasse 13b Belobigung: Luca Gburek, Tim Moritz Gloger, Jasper Naas. Preis: Samuel Kessler, Amelie Rieger.

Klasse 13c Belobigung: Sarah Sophie Bohner, Janine Julie Deppler, Philipp Karl Haberbosch, Magdalena Riess, Clarissa Doreen von Krüchten. Preis: Josiane Madelaine Jakob, Sumeya Rubina Wahl.

Klasse 13d Belobigung: Max Prammer, Yannick Scharpf. Preis: David Hobe, Stefanie Heindl.

Klasse 13e Belobigung: Marie Louise Deimel. Preis: Anna Brudermann, Amelie Gutbrod, Patrick Maurer, Rebecca Fiona Moser, Lorena Rist, Anna-Lena Schacht, Annabella Schraff, Cora Skzrezcek, Linda Ulmer.

Sonderauszeichnungen: Hugo-Eckener-Preis für die beste Abiturprüfung Lorena Rist, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre Lisa Sophie Kauter, 13a; Externer Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre Südwestmetall Anna Brudermann, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre Lorena Rist, 13e; Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse Patrick Maurer, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Englisch Samuel Kessler, 13b; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Italienisch Marina Sabia, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Spanisch Sumeya Rubina Wahl, 13c; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik Amelie Rieger, 13b; Sonderpreise für hervorragende Leistungen im Fach Wirtschaftsinformatik Jasper Naas, 13b; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Global Studies Fabian Reichlmair, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Internationale Geschäftskommunikation Linda Ulmer, 13e; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde - Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung Samuel Kessler, 13b; Sonderpreise für hervorragende Leistungen im Fach Sport Lukas Pfister, 13a; Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach evangelische Religion Paul Schempp Preis Amelie Rieger, 13b; Bischof Sproll Preis für hervorragende Leistungen im Fach Katholische Religionslehre Stefanie Heindl, 13d; Anerkennung für besonderes soziales Engagement Maire Louise Deimel, 13e.