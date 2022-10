Lohengrin trifft Carmen beim Zauber der Oper

Bereits 2019 hat der Philharmonische Chor Friedrichshafen unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost sein Publikum vor ausverkauftem Haus mit einer Operngala begeistert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am 20. November um 17 Uhr ist es mit dem Konzert „Zauber der Oper“ im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus wieder soweit. In Kooperation mit dem Collegium Musicum Ostschweiz unter der Leitung von Kapellmeister Eckart Manke und der Kleinen Oper am See Überlingen freuen sich gleich drei Chöre darauf, Perlen aus der Welt der Oper zu singen. „Wir alle freuen uns sehr, vor allem weil es uns für dieses Konzert gelungen ist, rund 90 Sängerinnen und Sänger rund um den See zu gewinnen“, sagt Andrea Wesener, Vorsitzende des Philharmonischen Chors. Gerade nach der langen Corona-Zwangspause sei dieses Konzert für alle Beteiligten ein echtes Herzensprojekt.

Auf dem Programm stehen Höhepunkte aus Opern von Wagner, Verdi, Bizet, Puccini, Dvořák, Smetana, Mascagni und anderen Komponisten. Begleitet wird das Konzert von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Die musikalische Leitung des Konzerts liegt wechselnd bei Joachim Trost und Eckart Manke, die sich bereits aus Studienzeiten kennen.

Für die Solopartien ist es dem Philharmonischen Chor gelungen, mit Heather Engebretson (Sopran), Joseph Dennis (Tenor) und David Oštrek (Bass-Bariton) ein äußerst hörenswertes Solistentrio zu gewinnen, so weiter in der Mitteilung. Nach festen Engagements an deutschen Opernhäusern ist Heather Engebretson zwischenzeitlich freischaffend an renommierten Häusern wie der Deutschen Oper Berlin, der Oper Frankfurt oder am Royal Opera House Covent Garden London zu erleben. Joseph Dennis ist nach Stationen an der Wiener Staatsoper und an US-amerikanischen Opernhäusern Mitglied des Solistenensembles der Semperoper Dresden. In Rigoletto war David Oštrek als Graf Ceprano bei den Bregenzer Festspielen zu sehen. Er ist festes Ensemblemitglied der Staatsoper Unter den Linden. Durch die Gala führt Insa Pijanka, Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie.

Karten sind zum Preis zwischen 18 und 48 Euro erhältlich im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 28 84 44, E-Mail ticket@gzh.de oder unter www.reservix.de. Weitere Informationen im Internet unter www.philharmonischerchor-friedrichshafen.de.