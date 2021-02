Lockendown: Olivia Bucher spendiert einmal Schnitt, Strähnen, Styling

Einen Frisörtermin, und zwar möglichst bald bitte! Olivia Bucher lädt in Zusammenarbeit mit der SZ auf Schnitt, Strähnen, Styling in ihren Salon in der Friedrichstraße 65 ein. Zeigen Sie uns, warum gerade Sie in den Genuss des Pakets kommen sollten: Schicken Sie uns unter dem Stichwort „Lockdown-Schopf“ ein Foto von sich und Ihrem Wildwuchs, und zwar per E-Mail an:gewinnen.friedrichshafen@ schwaebische.de

Einsendeschluss ist Dienstag, 16. Februar, 12 Uhr. Das Foto der Gewinnerin/des Gewinners wird veröffentlicht.