Lobpreisende Musik von Vivaldi und Mendelssohn

Dreimal musste der Philharmonische Chor Friedrichshafen sein Konzert wegen der Corona-Pandemie verschieben. Am 8. Mai war es in der Kirche St. Magnus in Fischbach endlich soweit. Unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost erklangen das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi, die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, das „Magnificat in D-Dur“ von Jan Dismas Zelenka und „The Fruit of Silence“ von Peteris Vasks. Im Duett glänzten Sopranistin Sabine Winter und Mezzosopranistin Regine Jurda mit Georg Friedrich Händels „O lovely peace“ aus „Judas Maccabaeus“. Begleitet wurde der Philharmonische Chor von Musikern der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben.

Für die Sängerinnen und Sänger des Philharmonischen Chores war es eine große Freude nach der langen Pause endlich wieder vor Publikum zu singen. Für die Zuhörer gab es freudig-beschwingte Töne mit der Musik Vivaldis und Zelenkas. Einen fast meditativen Charakter bot „The fruit of silence“ nach einem Gedicht von Mutter Theresa. Gerade in der aktuellen Zeit, in der sich jeder nichts mehr als Frieden wünscht, unterstrich „O lovely peace“ die Gefühlslage. Erfüllt vom Konzert dankte das Publikum mit lang anhaltendem Applaus.

Nun hat der Philharmonische Chor bereits wieder die nächste musikalische Herausforderung im Blick. Unter dem Motto „Zauber der Oper“ stehen am Sonntag, 20. November, im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus Höhepunkte aus Opern von Wagner, Verdi, Bizet, Puccini, Dvořák, Smetana, Mascagni und anderen Komponisten auf dem Programm. Begleitet wird das Konzert von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Außerdem steht im Herbst eine Kooperation mit dem Kammerchor Tettnang an, bei der das Mozart-Requiem zur Aufführung kommt.

Weitere Informationen im Internet unter www.philharmonischerchor-friedrichshafen.de