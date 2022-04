Lobpreisende Musik von Vivaldi und Mendelssohn

Dreimal musste der Philharmonische Chor Friedrichshafen sein Konzert wegen der Corona-Pandemie verschieben. Nun ist es soweit. Unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost sind am 8. Mai um 18 Uhr in der Kirche St. Magnus in Fischbach das „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi, die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, das „Magnificat in D-Dur“ von Jan Dismas Zelenka und „The Fruit of Silence“ von Peteris Vasks zu hören. Begleitet wird der Philharmonische Chor von Musikern der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben. Solistinnen sind Sabine Winter (Sopran) und Regine Jurda (Mezzosopran).

Das „Gloria in D“ ist ein geistliches Werk Vivaldis und gehört zu seinen kirchenmusikalischen Kompositionen. Entstanden ist es vermutlich zwischen 1713 und 1717 für das Ospedale della Pietà, ein Waisenhaus in Venedig, in dem junge Mädchen eine intensive musikalische Ausbildung erhielten. Vivaldi zeigt dabei die ganze Bandbreite seiner Meisterschaft zwischen festlichen, erhabenen Ecksätzen und zarten, durchsichtig instrumentierten Solopassagen. Die Choralkantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ in a-moll entstand um das Jahr 1828. Zentraler Teil der Komposition ist der Gedanke der Zuversicht und des Vertrauens auf Gott.

Zum Werk von Jan Dismas Zelenka gehören mehr als 30 Psalm- und Magnificatvertonungen. Im „Magnificat in D-Dur“ spielt der Chor die Hauptrolle. Ein Trompetenchor unterstreicht den festlichen Charakter dieses Werks. Mit „The Fruit of Silence“ vertonte der lettische Komponist Peteris Vasks einen Text von Mutter Theresa. Erstmals aufgeführt wurde das etwa sechs Minuten dauernde melodiöse Werk mit meditativem Charakter im Jahr 2013.

Eintrittskarten zum Einheitspreis von 24 Euro (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Bufdis und FSJ-ler bezahlen die Hälfte) bei freier Platzwahl sind erhältlich bei Andrea Wesener (Telefon 07541 / 565 38, E-Mail info@philharmonischerchor-friedrichshafen.de), in der Zahnarztpraxis Dr. Andreas Treichel (Telefon 07541 / 344 61, Konstantin-Schmäh-Straße 31 in Friedrichshafen) oder im Pfarrbüro von St. Magnus in Fischbach zu den üblichen Öffnungszeiten.