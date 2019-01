Lobende Worte des VfB-Cheftrainers an den Gegner

Wenn der Ball zwischen seiner Mannschaft und dem Gegner hin und her über das Netz fliegt bei den Spielen des VfB Friedrichshafen, knabbert Vital Heynen meistens an der Kappe eines Eddings. In der anderen Hand hält der Volleyballcoach eine Schreibtafel. Höchst aufmerksam verfolgt er das Geschehen auf und auch neben dem Spielfeld. Gelegentlich gibt es Blicke und auch Gesten oder Worte in Richtung der Linien- und Schiedsrichter. Und nach Spielschluss schüttelt er, zumindest bei den Heimauftritten in der ZF-Arena, viele Hände, klatscht bei der Ehrenrunde die Fans vor den Rängen ab und kommt geduldig den Wünschen der jugendlichen Autogrammjäger nach.

Besonders viel Zeit nahm sich Heynen am Samstag kurz nach dem 3:0 gegen Giesen für Itamar Stein, dem Trainer des Aufsteigers. Minutenlang unterhielten sich beide Trainer angeregt. Später lobten sie sich vor den Journalisten gegenseitig in den höchsten Tönen. „Ich kenne ihn schon lange. Er ist ein ganz lieber Mensch“, verriet der VfB-Coach. Der Israeli Stein spielte zu Beginn seiner seiner internationalen Karriere von 2004 bis 2007 in den Niederlanden, der reife Zuspieler und der junge Trainer Heynen war in Maaseik in Belgien aktiv und beobachtete Stein schon damals. „Seine Mannschaft spielt sehr strukturiert. In meinen Augen macht er eine gute Arbeit“, sagte er jetzt.

In der Tat verlangte der Aufsteiger, derzeit auf Tabellenrang zehn stehend, den VfB-Volleyballern während 81 Minuten Spielzeit alles ab – was sich auch in der Spielstatistik niederschlug. Die Gäste wiesen mehr Asse (8) als der VfB (6) auf und agierten in ihren Angriffsbemühungen auf Augenhöhe. Nur die Annahmewerte zeigten klar nach unten. Kaum zu bremsen war einmal mehr Jérôme Clère: Der französische 1,95-Meter-Mann mit der Trikotnummer 12 narrte ein ums andere Mal den Häfler Block und erreichte die 20-Punkte-Marke. Nicht umsonst zählt der 28-Jährige zu den besten Punktjägern der laufenden Bundesligasaison auf der Außenpostion

Einen Punkt mehr als Clère steuerte Barthomiej Boladz, Topscorer des Abends, bei. Der polnische Diagonalangreifer hielt Friedrichshafen vor allem im ersten Satz, in welchen die Gäste furios begannen, im Spiel und bewies auch sonst, selbst in schier unmöglichen Situationen, Übersicht und ein gutes Händchen für den Ball. Mal schlug dieser krachend in den Giesener Drei-Meter-Raum, mal beließ es Boladz gefühlvoll bei einem kleinen Stupser, um die gegnerische Abwehr zur Verzweiflung zu bringen. Klar zeigte sich, dass er in Zuspieler Rafael Redwitz anscheinend den passenden Vorlagengeber gefunden hat, der ihm die richtigen Bälle am Netz serviert.