Lob für das Durchhaltevermögen der Schüler

Genauso besonders wie das zweite Schulhalbjahr sind Ende Juli die Abschlussfeiern der Zweijährigen Berufsfachschule abgelaufen. Unter Corona-Pandemie-Bedingungen feierten die Schüler der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen in der Aula ihren Abschluss. Die Zeugnisse wurden klassenweise in zwei Schichten ausgegeben und jeder Schüler durfte nur eine Begleitperson mitbringen. Darüber berichtet Oberstudiendirektorin Angelika Seitzinger in einer Mitteilung. Die Aula sei luftig bestuhlt gewesen, die Abstandregeln wurden eingehalten.

Die Schulleitung und die Klassenlehrer lobten die Schüler für ihr Durchhaltvermögen und ihr selbständiges Arbeiten während der Fernunterrichtszeit. Trotz pandemiebedingten Einschränkungen wurden Fachkenntnisse und Schlüsselqualifikationen vermittelt, und es konnte 30-mal die Fachschulreife ausgestellt werden. Zusätzlich wurden sechs Belobigungen vergeben. Die Schüler bedankten sich bei ihren Lehrern für die gute digitale Prüfungsvorbereitung und die große Hilfsbereitschaft, vor allem während des Lockdowns.

Die erfolgreichen Absolventen im Profil Hauswirtschaft und Ernährung: Samina Bartsch, Jolijn Bay, Justin Cilek, Celina Deininger, Aylin Eckel, Laura Emmert, Cassandra Faulhaber, Annabelle Gericke, Tina Geßler, Aisa Imsirevic, Mirijam Lammertz, Yannick Lieb, Belana Matzka, Nadja Rahman, Allan Schmidt, Rayner Fabian Schulze Guzman, Vanessa Worawong und Özlem Yeni. Eine Belobigung erhielten: Samina Bartsch, Annabelle Gericke, Aisa Imsirevic, Belana Matzka und Nadja Rahman.

Die erfolgreichen Absolventen im Profil Gesundheit und Pflege: Luca Abberger, Yannik Abberger, Laetizia Amato, Nina Baumbast, Sarah Burkhardt, Gianmarco Giampa, Vanessa Greatke, Hasan Hasan, Chantal Jenter, Aisha Manla Mohamad, Artur Marchel, Jessica Moser und Ines Vilic. Eine Belobigung erhielt: Aisha Manla Mohamad.