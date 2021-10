Lkw übersieht Kleintransporter

Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr beim Abbiegen vom Messegelände auf die Messestraße einen Kleintransporter übersehen. Es kam zur Kollision, wie die Polizei schreibt. Bei dem Unfall erlitt der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters leichte Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Sein Beifahrer sowie der 43-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. An dem Kleintransporter, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Schaden am Lkw des Verursachers wird auf etwa 2000 Euro beziffert.