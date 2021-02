Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hat ein unaufmerksamer 37-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall in der Häfler Friedrichstraße verursacht.

Wie die Polizei berichtet, stieß der Trucker beim Wenden seines Sattelzugs er gegen zwei geparkte Autos, die dadurch erheblich beschädigt wurden.

Während am Sattelauflieger circa 1500 Euro Sachschaden entstand, wird dieser von der Polizei bei den beiden Autos auf etwa 5000 Euro und 1200 Euro beziffert.