Ein unbekannter lastwagenfahrer hat am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr beim Rückwärtsfahren in die Einfahrt zwischen Rewe-Einkaufsmarkt und Postbank-Filiale am Bahnhof einen hohen Schaden angerichtet, wie die Polizei mitteilt. Er prallte gegen eine Gebäudesäule, an der beleuchtete Werbetafeln angebracht sind. Durch die Kollision fielen diese auf die Straße.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf mehrere Tausend Euro. Laut Zeugen soll der Verursacher anschließend ausgestiegen sein und die Tafeln zur Seite gestellt haben. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen der Polizei nach dem verantwortlichen Fahrer dauern an.