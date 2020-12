Livestream-Konzert der „Minifaktur“ ist ein voller Erfolg

Die Resonanz auf das erste Konzert mit dem „Ensemble Minifaktur“ als Livestream aus dem Graf-Zeppelin-Haus war überwältigend. Annähernd 600 Haushalte hatten sich am späten Nachmittag des zweiten Advents am Rechner und für das Konzert eingeloggt. Rechnet man im Durchschnitt zwei bis drei Zuhörer, unter ihnen auch sicher viele Kinder, so wäre der vorgesehene Hugo-Eckener-Saal mehr als ausverkauft gewesen.

Mit der Musik aus „Hänsel und Gretel“ oder dem „Nussknacker“ hatte Musikdirektor Pietro Sarno, Dirigent des neuen Ensembles, die richtigen Werke für die vorweihnachtliche Stimmung herausgesucht. Ein neues Talent war ebenfalls zu entdecken: Der ehemalige Kulturamtsleiter Winfried Neumann entführte die Kinder und junggebliebenen Erwachsenen als lebendiger Erzähler in die geheimnisvolle Märchenwelt. Einen symphonischen Prolog bezeichnet Engelbert Humperdinck das Vorspiel zu seiner Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Um die „wagnerische“ Harmonie und Orchestrierung zu gestalten, ist normalerweise ein groß besetztes Sinfonieorchester notwendig. Im Live-stream war aber ein Miniatur-Orchester mit 14 Musikern zu sehen. Streichquintett, Holz- und Blechbläser und Schlagwerk, jeweils nur einfach besetzt und als Glanzpunkt eine Harfe, ergaben zusammen ein vollständiges Orchesterbild. Schon der bekannte „Abendsegen“ zu Beginn des Vorspiels, sonst ein Glanzstück für den vierstimmigen Hornsatz, ließ in der Besetzung Horn, Klarinette und Fagott aufhorchen. Ein spritziges „Hocus pokus“ der Holzbläser wurde im weichem Streicherklang für „Die Englein haben‘s uns im Traum gesagt“ abgelöst. Das verwobene Stimmengeflecht mit vielen Motiven aus der Oper im Mittelteil war durch die einfache Besetzung ganz besonders durchsichtig und klar. Sehr ruhig, nach dem Ende des virulenten Hexenritts, ließ Sarno mit einem Hauch das Abendgebet verklingen.

Besondere Intensität gaben die durchweg noch jungen „Solisten“ dem Meisterwerk „Prélude à l’après d’un faune“ von Claude Debussy. Wechselnde Farben bekam die immer wiederkehrende bekannte Flöten-Melodie als Symbol für den Flöte spielenden Gott Pan. Soli auf allen anderen Instrumenten, mit Themenerweiterungen oder zarten Umspielungen, schwebend und immer gefühlvoll ausmusiziert, erzeugten den geforderten impressionistischen Klang. Im sicheren Dirigat steuerte Sarno sein hochmotiviertes Ensemble zum Höhepunkt des fiebrigen Traumbildes an einem schwülen Nachmittag im zweiten Zwischenspiel in vollem Tutti-Klang. Wunderschön gestaltet dann die Rückführung zur Soloflöte wie am Anfang. Ein besonderes Arrangement, wie alle anderen des Konzertes, aus der Feder des englischen Pianisten und Komponisten Iain Farrington.

Der Weihnachtsklassiker ist sicher das Ballett „Der Nussknacker“ von P. I. Tschaikowsky. Mit fesselndem Erzählton, treffend wechselnder Mimik, erzählte Winfried Neumann die Geschichte vom Nussknacker und der kleinen Klara am Weihnachtsabend jeweils vor der Musik der Suite. Besonders in den Tänzen beim Fest der Zuckerfee wie dem Arabischen Tanz oder russischen Trepak war ein spielfreudiges, vielen Feinheiten nachspürendes Ensemble zu hören. Richtig schwelgen mit rauschhaften Harfen-Arpeggien, innigen Dialogen zwischen sonoren Streichern und quirligen Holzbläsern, Cellosolo und organischen Übergängen war der „Blumenwalzer“ ein glanzvoller Schluss des Konzerts.