Livestream informiert über Baugebiet „Jettenhauser Esch“

Friedrichshafen (sz) - Über einen Livestream mit Präsentation informieren die Stadt Friedrichshafen und das Siedlungswerk Stuttgart am Donnerstag, 6. Mai, 17 Uhr online über das geplante Baugebiet „Jettenhauser Esch“. Das kündigt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung an. Ursprünglich war geplant, in einer Präsenzveranstaltung die Bürgerinnen und Bürger über das geplante Baugebiet zu berichten. Da das pandemiebedingt nicht geht, bieten Stadt und der Vorhabenträger, das Siedlungswerk Stuttgart, nun als Alternative einen Livestream mit Präsentation an. Dabei soll der aktuelle Planungsstand gezeigt und erläutert werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können anschließend über eine Chat-Funktion schriftlich Fragen stellen, die direkt im Stream beantwortet werden. Zur Information stellt die Stadt Friedrichshafen den städtebaulichen Vorentwurf zum geplanten Baugebiet „Jettenhauser Esch“ als Download und einen Link zu einem 3-D-Stadtmodell auf der städtischen Website unter www.friedrichshafen.de/jettenhauser-esch zur Verfügung.

Für das rund fünf Hektar große Plangebiet war im Jahr 2017 ein städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb durch das Siedlungswerk Stuttgart ausgelobt worden. Dabei hatten 17 Planungsbüros ihre Arbeiten abgegeben. Das erstplatzierte Büro K9 Architekten aus Freiburg und das zweitplatzierte Büro Ackermann und Raff aus Tübingen sind mit der weiteren Verfeinerung der städtebaulichen Planung beauftragt worden. Im Plangebiet sind etwa 430 Wohneinheiten, überwiegend im Geschosswohnungsbau, sowie eine dreigruppige Kindertagesstätte vorgesehen. Im Süden des Plangebietes und entlang der weitgehend verkehrsfreien Mittelachse sind zudem verschiedene Gewerbeeinheiten geplant. Auch die Mitte von Jettenhausen soll durch den Neubau eines Lebensmitteleinzelhandels mit weiteren Wohnungen über dem Markt aufgewertet werden und bildet damit die Nahtstelle zwischen „alt“ und „neu“.

Die Bürgerinformation ist als zusätzliches und ergänzendes Informationsangebot der Stadt Friedrichshafen anzusehen und ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch, die nach dem Entwurfsbeschluss durch den Gemeinderat voraussichtlich Mitte 2021 stattfinden wird. Die Bürger werden daher gebeten, ihre Anregungen zur dann vorliegenden Planung innerhalb der öffentlich bekannt gemachten Beteiligungsfristen einzubringen. Es wird angestrebt, dass der Gemeinderat noch vor der Sommerpause über den Entwurf der Planung entscheidet.