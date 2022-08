Live zu Gast bei der Feuerwehr New York

Mit einer Video-Liveschaltung ins Fire Department of New York City hat der DRK-Ortsverein Friedrichshafen seinen Mitgliedern beim diesjährigen Sommerfest etwas ganz Besonderes geboten, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Lilliane Bonsignore, Vier-Sterne-Generalin und Chefin aller Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter von gesamt New York City, führte eine etwa 20-minütige Podiumsdiskussion mit Uwe- Martin Prinz, dem Bereitschaftsleiter des DRK Friedrichshafen, die zahlreiche Mitglieder fasziniert verfolgten, berichtet der Ortsverein.

Bei dem Gedankenaustausch ging es um die Unterschiedlichkeit der Ausbildungssysteme und den Einsatz von medizinischen Hilfsmaßnahmen in der Praxis. Bei einem seien sich jedoch alle einig gewesen: Die Liebe zur Arbeit für Menschen, die Hilfe benötigen, sei auf beiden Seiten des Atlantiks die Hauptmotivation.

Über 4500 hauptamtliche Einsatzkräfte, verteilt auf ganz New York City, koordiniere Lilliane Bonsignore jeden Tag. „Bei uns in Friedrichshafen sind es nicht ganz so viele“, scherzte Prinz. Der DRK-Ortsverein sei aber mit 259 Einsatzkräften die feste ehrenamtliche Komponente im hiesigen Katastrophenschutz.

Lilliane Bonsignore ist in der 150-jährigen Geschichte des Firedepartment von New York die erste Frau im Rang eines Vier- Sterne-Generals. „Es war für uns eine große Ehre, dass sich eine solch herausragende Persönlichkeit in höchster Position für uns interessiert und so lobende Worte für unsere Arbeit findet“, wird Prinz zitiert.

Eine Freundschaft sei entstanden, heißt es weiter in dem Bericht. Der Ortsverein hofft, Lilliane Bonsignore und ihr Team im Jahr 2023 mit einer Delegation in New York besuchen zu können. Dafür müssten allerdings noch viele Formalitäten abgeklärt werden, sagte Prinz.