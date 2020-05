Live-Workshop: Kinder basteln einen Zeppelin aus Pappmaché

Das Zeppelin-Museum bietet Mittwoch, 3. Juni, einen Live-Workshop für Kinder an mit dem Titel „Pappmaché Zeppelin“. Der Onlinekurs auf Zoom findet von 14 bis 15 Uhr für Kinder von acht bis zwölf Jahren statt. Gemeinsam basteln die Teilnehmer einen Zeppelin aus Pappmaché. Nach der Anmeldung bekommen die Kinder vom Museum die Materialliste und einen Link zugeschickt, mit dem sie sich zum Workshop-Termin direkt in die Liveschaltung einschalten können. Teilnehmer benötigen einen internetfähigen Rechner mit Kamera und Mikrofon. Der Online-Kurs wird nicht aufgezeichnet. Eine Anmeldung ist notwendig bis Dienstag, 2. Juni, unter anmeldung@zeppelin-museum.de mit folgenden Angaben: Name und Alter der teilnehmenden Kinder, E-Mail-Adresse.