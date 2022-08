Live in London: Stimmung beim EM-Finale reißt Grünen-Räte mit

Millionen Deutsche haben das packende Finale der Frauen-Fußball-EM vor den Bildschirmen verfolgt. Anna Hochmuth und ihr Partner Felix Bohnacker, beide sitzen für die Grünen im Gemeinderat Friedrichshafen, waren live in London dabei und sind sich einig: Die Stimmung im legendären Wembley-Stadion war einmalig – und die Enttäuschung darüber, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen die Engländerinnen verloren hat, deshalb relativ schnell verflogen.

Anna Hochmuth kommt ursprünglich aus der Nähe von Sinsheim, Heimatstadt der TSG 1899 Hoffenheim, und mag „generell schönen Fußball“ – egal, ob von männlichen oder weiblichen Füßen gespielt. 2019 hat sie im Stadion von Montpellier mit ihrem Freund bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich den 4:0-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Südafrika gesehen.

Familien statt Hooligans

Die Folge: „Wir haben uns im vergangenen Jahr bei der UEFA online Karten für das Finale der Frauen-Europameisterschaft in London gekauft und beschlossen, das Ganze mit einem Urlaub zu verbinden“, erzählt Anna Hochmuth, die mit Felix Bohnacker noch bis Samstag in der englischen Metropole zu Besuch ist, am Telefon.

Selfie im Wembley-Stadion: Anna Hochmuth und Felix Bohnacker aus Friedrichshafen feuern beim EM-Finale in London die deutschen Fußballerinnen an. (Foto: privat)

Welche Teams im Endspiel stehen würden, wusste das Paar vom Bodensee beim Ticketkauf natürlich noch nicht. Umso schmucker war es für sie, dass im mit 87.000 Zuschauern restlos ausverkauften Wembley-Stadion tatsächlich die deutschen Frauen um den Titel kämpften.

Und das in einer „sehr, sehr guten und friedlichen Stimmung“, wie Anna Hochmuth berichtet. „Unter den Zuschauern waren viele Familien, keine Hooligans, englische und deutsche Fans saßen gemischt und feuerten jeweils ihre Mannschaften an. Es ging einfach nur um Fußball.“

Mit Engländern gefeiert

Zudem war die Begegnung bis zum Schlusspfiff nach der Verlängerung bekanntermaßen äußerst spannend: „Es gab viele Torchancen und einige gelbe Karten.“ Und Anna Hochmuth und Felix Bohnacker durften auch jubeln: „Der Ausgleich zum 1:1 war super schön.“ Dass sich am Ende die Lionesses aus England und ihre Anhänger über ein 2:1 und den Europameistertitel freuten, sei aber dann doch etwas deprimierend gewesen.

„Das ist live noch einmal intensiver als vor dem Fernseher. Wir waren aber nicht lange traurig und haben im Stadion noch eine Weile mit den Engländern gefeiert“, so die Gemeinderätin der Grünen-Fraktion.

Doch nicht nur das „Traumfinale“ riss das Paar mit, schon allein die Reise nach London hat sich offenbar gelohnt: per Bahn von Friedrichshafen nach Stuttgart, mit dem TGV nach Paris und am nächsten Tag weiter durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal. Grünen-Rätin Anna Hochmuth: „Die Zugfahrt ist sehr empfehlenswert – nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern weil es wesentlich entspannter ist als mit dem Flugzeug.“