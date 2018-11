Die Literaturstiftung Oberschwaben wird 40 Jahre alt. Hätte ihr Geschäftsführer Franz Hoben zu diesem Anlass einen Wunsch frei, er wünschte sich für die Stiftung einen reichen Mäzen. Aber auch so hat die Stiftung viel geleistet. „Die Stiftung hat eine wichtige Rolle gespielt, dass Literatur in Oberschwaben entsteht – durch die Förderung von Autoren und Zuschüsse an Verlage“, sagt Hoben. „Die Stiftung sorgt auch dafür, dass diese Literatur sichtbar ist.“

Die Stiftung hat große Werkausgaben von Josef W. Janker, Werner Dürrson oder den „drei Marien“ herausgegeben: Maria Menz, Maria Müller-Gögler und Maria Beig. In den letzten zehn Jahren konzentrierte sich die Stiftung dann immer mehr darauf, Literatur zu fördern, die aktuell entsteht. Hier lohnt ein Ausblick aufs Kommende: Derzeit in Vorbereitung ist ein neues Buch des Konstanzers Hermann Kinder.

Unter dem Titel „Die Herzen hoch und hoch den Mut“ schreibt er über seinen Vater und thematisiert verdrängten Nationalsozialismus. Außerdem verdichten sich Pläne zu einer großen Sammlung der Kurzprosa von Walle Sayer – eine der „hoffnungsvollsten Stimmen seiner Generation“, wie die Neue Zürcher Zeitung den im Landkreis Tübingen Geborenen nennt. Außerdem soll 2019 zum Fünfundsechzigsten von Arnold Stadler ein Symposium stattfinden, das von der Stiftung unterstützt wird; auch durch eine Veröffentlichung mit Texten zu Stadler und seinem Werk.

Literatur in Oberschwaben – da kann Hoben eine Linie von der Buchkultur der Mönche im Mittelalter über Abrahama a Sancta Clara, Wieland und Mörike, bis hin zu Ernst Jünger und natürlich Martin Walser ziehen. Trotzdem: „Das Regionale hat es immer etwas schwerer“, sagt Hoben, „und durch die Globalisierung hat sich das verstärkt. Die großen Stars der Literatur sind immer überall verfügbar.“

Auch hochklassige Autoren aus Oberschwaben erscheinen oft nur bei kleineren Verlagen. „Diese Verlage haben es wahnsinnig schwer. Sie bringen keine Bestseller heraus, die 20 kleine Buchprojekte mitfinanzieren könnten“, sagt Hoben. An dieser Stelle springt die Literaturstiftung Oberschwaben ein, mit Verlagszuschüssen für bestimmte Vorhaben. Besonders bei Werkausgaben kann aber auch die Literaturstiftung diese Mittel nicht bereitstellen, ohne selbst Sponsoren zu finden. Ganze neun kamen etwa für die fünfbändige Werkausgabe von Maria Beig zusammen. Zwar hat sich das Stiftungskapitel in den elf Jahren von Franz Hobens Amtszeit als Geschäftsführer durch Zustiftungen von 322 000 Euro auf 450 000 Euro erhöht, aber alle Stiftungen haben mit den am Boden liegenden Zinssätzen zu kämpfen. Trotzdem hat sie Stiftung in Hobens Amtszeit 216 000 Euro ausgeschüttet.

Martin Walser hat für die oberschwäbische Literatur vieles angestoßen. Auch für die Literaturstiftung Oberschwaben ist er ein Grundpfeiler. Die erste Stiftungseinlage im Jahr 1978 stammte von ihm: damals 10 000 Mark. Beim Festakt im Spiegelsaal des Neuen Schlosses in Meersburg wird Walser am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr die Festrede halten. Darf man vom inzwischen 91-Jährigen Grundsätzliches zum Thema Literatur in Oberschwaben erwarten? „Darauf bin ich auch gespannt“, sagt Franz Hoben.