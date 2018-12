Literatur als Seismograf seelischer Erschütterungen

Von vielen Seiten nähern sich derzeit Veranstalter – ob Chöre, Musikkapellen, Vereine oder Schulen – dem Thema Weihnachten an. Zu den leisen Veranstaltungen zählten zwei Vormittage unter dem Motto „An Weihnachten kann man aus dem Lot geraten“, zu denen Kurt Drechsel und Kantor Nikolai Geršak am Freitag und Samstag in die Nikolauskirche eingeladen haben: Halbstündige musikalisch-literarische Veranstaltungen mit Lesung und Orgelspiel.

Ungewöhnlich viele Besucher sind am verregneten Freitagmorgen um halb zwölf in die Nikolauskirche gekommen, wo neben dem Adventkranz ein kleiner Tisch aufgestellt war, an dem Kurt Drechsel Platz nahm. Anhand von Weihnachtsszenen in Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ zeigte er auf, wie Literatur zum Seismografen für seelische Erschütterungen werden kann.

Eingangs las er Kurt Tucholskys Gedicht „Das Weihnachtsfest“ vom Dezember 1918: „So steh ich nun vor deutschen Trümmern und sing mir still mein Weihnachtslied...“ Trauer und Wut mischen sich hier in die Erinnerung an das „O Tannebaum“ seiner Jugendtage. Wie schön war dagegen Geršaks Orgelimprovisation, in der aus leisem Klangteppich das „O Tannenbaum“ aufstieg.

Kurz skizzierte Drechsel den Inhalt des Romans, ehe er das erste Weihnachtsfest beleuchtete, das die frisch verheiratete Effi Briest mit ihrem zwanzig Jahre älteren Mann feiert. Die Rituale stimmen, der Weihnachtsbaum, die Krippe, die Geschenke, und doch spürt man bereits die Kälte, die von Baron von Innstetten ausgeht, die Distanz, die das ungleiche Paar trennt. „Ich kann ein Gefühl des Alleinseins nicht ganz los sein“, schreibt sie vorsichtig im Brief an die Mama. Und mehrfach sagt sie: „Instetten darf nichts davon wissen.“

Nicht wissen darf er beim zweiten gemeinsamen Weihnachtsfest, dass die Einsame sich bereits zu Major Crampas hingezogen fühlt. Wie die ausgewählte Textstelle zeigte, war die Stimmung bereits diffus. Trotz kleinem Kind ist Effi bedrückt von der Kälte des Mannes und von Crampas‘ scheinbarer Gleichgültigkeit. Ein drittes Weihnachtfest ist nur noch mit einem Satz erwähnt, hat für Effi keine Bedeutung mehr. Sie lebt allein, ihr Mann hat Crampas im Duell tödlich verwundet und sich von ihr scheiden lassen.

Während die Episoden aus Fontanes Roman verdeutlichten, welche Emotionen das Weihnachtsfest freisetzt oder auch vermissen lässt, ließ das eingestreute Orgelspiel dessen tröstliche Seite. Trotz leiser Wehmut wurde das Spiel heller, während Drechsel noch las. Mystisch und geheimnisvoll endete Geršak, aus eingestreuten Lichttupfern schälte sich das „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ heraus.

Heute, Samstag, laden Drechsel und Geršak noch einmal um halb zwölf zu „Musik und Literatur“ in die Nikolauskirche. Diesmal wird mit Ausschnitten aus Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ Weihnachten in der Welt des Sanatoriums beleuchtet.