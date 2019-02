Literarisches Spiegelkabinett im „Kiesel“

„Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ von Autor Peter Stamm hat auf große Resonanz im vollbesetzten Kiesel getroffen. Von einer Lese- oder Veranstaltungsmüdigkeit war an diesem Abend nichts zu spüren. Der in Winterthur lebende und seit seinem Romandebüt „Agnes“ vor zwanzig Jahren erfolgreiche Schriftsteller ist in Friedrichshafen seit Jahren ein gerne gesehener Leser seiner Werke.

Sein neuer Roman ist 2018 erschienen und beschäftigt sich mit Rückblicken auf Vergangenes, Perspektivwechsel von Erinnerungen und den Einflüssen zwischenmenschlicher Beziehungen auf den persönlichen Sinn des Lebens. „Lassen Sie sich von Peter Stamm in das Spiegellabyrinth entführen“, lautete die Einladung Franz Hobens vom Häfler Kulturbüro an die Zuhörerschaft, womit er auf die Konstruktion des Romans anspielt und auf die Tradition der Doppelgänger in der Literatur der Romantik verweist.

Geborgt, wie ein Hemd

Peter Stamm erzählt die Geschichte von Christoph, um die fünfzig, der in Stockholm zufällig die zwanzig Jahre jüngere Schauspielerin Lena trifft. In ihr sieht er die Verkörperung Magdalenas, die er fünfzehn Jahre zuvor liebte. Magdalena war ebenfalls Schauspielerin, die Trennung von ihr hat Christoph in einem Roman verarbeitet, der ihm als Autor zu einmaligem Erfolg verhalf. Lena wiederum ist mit Chris zusammen, einem jungen Autor, der an einem Roman schreibt. Diese Parallelen und Ähnlichkeiten begegnen dem Ich-Erzähler wie zeitversetzte Abbilder in unterschiedlich zueinander positionierten Spiegeln wieder. Peter Stamm blättert in den von ihm gelesenen Kapiteln die Geschichte von Christoph/Chris und Magdalena/Lena auf, deren Wege sich auch als Doppelgänger kreuzen. Zum ersten Mal begegnet Christoph seinem jüngeren Ich bei einer Lesung in seinem Heimatort, wo düstere Erinnerungen in ihm aufkommen und doch auch vieles ganz anders ist, als während der Kindheit und Jugend. Von diesem Zeitpunkt an gelingt Christoph das Schreiben nicht mehr. Finanziell zehrt er eine Weile von seinem einstigen Erfolg, aber wo immer er nach Ruhe und Inspiration sucht, trifft er auf die Doppelgänger seiner Liebesgeschichte. Im Engadin ebenso wie in Barcelona und schließlich in Stockholm. Die Beziehung zu Lena entwickelt eine Eigendynamik, deren Fortgang Christoph bereits erlebt zu haben glaubt. Lena jedoch weist die Wahrhaftigkeit der Übereinstimmung von sich und verweist darauf, jeder könne den Roman gelesen haben. Das ist knifflig und immer wieder aufs Neue verwirrend, doch stets ebenso tiefgründig wie spannend und unterhaltsam.

Die Fragerunde im Anschluss an die Lesung wurde seitens des Publikums rege genutzt und war gleichermaßen aufschlussreich. Peter Stamm beschriebt sich als Autor, dessen Geschichten sich während des Schreibens entwickeln. Das Aufschreiben von Erinnerungen sei immer eine Frage der Intention und die Inspiration zum vorgestellten Roman habe er aus einer Begegnung mit der Filmschauspielerin seiner Romanfigur „Agnes“ bezogen. Über Christoph/Chris sagte er: „Ich fühle mich der Figur nicht persönlich nahe. Ich habe ihm ein Stück Biografie geborgt, so wie man ein Hemd borgt.“