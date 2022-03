Literarisches Forum Oberschwaben hat neue Leitung

Das Literarische Forum Oberschwaben hat eine neue Leitung. Nach 30 Jahren an der Spitze der Schriftstellervereinigung hat Oswald Burger diese Position abgegeben. Neu gewählt wurde ein Führungsduo mit Franz Hoben aus Friedrichshafen und Silke Knäpper aus Neu-Ulm, wie mitgeteilt wird.

Franz Hoben ist in der Literaturszene gut vernetzt. Er war stellvertretender Leiter des Kulturbüros Friedrichshafen und ist Geschäftsführer der Martin-Walser-Literaturstiftung / Literaturstiftung Oberschwaben sowie Mitglied der Jury des Bodensee-Literaturpreises. Er ist Mitherausgeber des Gesamtwerks von Maria Beig und hat Essays und Kritiken zur Literatur veröffentlicht.

Silke Knäpper ist Schriftstellerin, Lehrerin an einem beruflichen Gymnasium und in der Ulmer und Neu-Ulmer Literaturszene aktiv. Nach einigen Jahren im Ausland arbeitet sie in ihrer Heimatstadt. Bei Klöpfer & Meyer sind drei Romane von ihr erschienen, zuletzt „Das Lieben der Anderen“. Silke Knäpper ist Mitglied der Meersburger Autorenrunde und wurde beim Literaturwettbewerb „Irseer Pegasus“ ausgezeichnet. Beide sind dem Literarischen Forum seit vielen Jahren verbunden und wollen als Duo ihre gesammelten Erfahrungen einbringen. Dabei sehen sie sich der langen Tradition des Literarischen Forums ebenso verpflichtet wie dem Wunsch, das Forum zu verjüngen und zu öffnen.

Das Literarische Forum Oberschwaben entstand 1967 auf Initiative des damaligen Landrats des Kreises Wangen, Dr. Walter Münch, zusammen mit den Schriftstellern Martin Walser, Josef W. Janker und Maria Müller-Gögler. Die Idee war, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller zusammengeführt werden. Seitdem treffen sich jährlich Schriftsteller - egal, ob sie bereits etabliert sind oder noch ganz am Anfang stehen - auf Einladung der Forumsleiter, um aus unveröffentlichten Manuskripten zu lesen und sich der Kritik der Kollegenzu stellen. Darüber hinaus fördert und unterstützt das Literarische Forum Oberschwaben, indem es Autoren Kontakt mit Vertretern des literarischen Lebens zwischen Donau und Bodensee bringt. Längst ist das Literarische Forum nicht mehr allein auf Oberschwaben begrenzt, sondern hat seinen Wirkungskreis nach Vorarlberg, den schweizerischen Thurgau bis über den Schwarzwald hinaus ausgedehnt. In der deutschsprachigen Literaturszene ist ein solches Literatentreffen einzigartig, heißt es.