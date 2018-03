Literarischer, harter Tobak an der Droste-Hülshoff-Schule

Spiegelbestsellerautorin Anja Jonuleit hat aus ihren Werken „Rabenfrauen“ und „Das Nachtfräuleinspiel“ vorgelesen. Im anschließenden Publikumsgespräch stand den begeisterten Zuhörern Rede und Antwort im anschließenden Publikumsgespräch.

Es ist kurz vor 18 Uhr an einem Mittwochabend und allmählich füllt sich die Aula der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen. Vorwiegend erwachsene Literaturbegeisterte, vereinzelt jedoch auch Schüler, fanden den Weg ins Berufschulzentrum, um den Worten der in Eriskirch lebenden Autorin zu lauschen. Es herrscht eine erwartungsvolle, heitere Stimmung, die jedoch unmittelbar umschlägt, als die Stimme der gelernten Dolmetscherin und Übersetzerin durch die Hallen klingt.

Die Thematik ihres Spiegelbestsellers „Rabenfrauen“ ist nichts für schwache Nerven: Colonia Dignidad war eine christliche, deutsche Sekte in einem abgelegenen Territorium zur Zeit der Pinochet-Diktatur in Chile. Intensiv recherchiert, eigens nach Chile gereist und mit Betroffenen gesprochen hat Jonuleit einen beeindruckenden Zeitzeugenbericht in einen fiktiven Roman gepackt, der die Zuhörer bewegt und schockiert. „Das Thema hat mich sehr interessiert und ich kann mir gut vorstellen, „Rabenfrauen“ selbst zu lesen“, sagt der Abiturient Yannick Vinyarszky und die Zwölftklässlerin Linda Bauer gibt ihm Recht: „Ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe jetzt aber echt Lust dazu. Anja Jonuleit hat eine sehr angenehme Stimme und ich fand, sie hat das Thema authentisch rüber gebracht.“

Präventives Festhalten

Eigentlich wollte sich die Schriftstellerin nach so einem harten Thema an etwas Einfacheres wagen, um sich ein wenig zu erholen. Ihr neues Buch „Das Nachtfräuleinspiel“ erscheint am 22. Juni und beschäftigt sich mit extremen Erziehungsmethoden, wie beispielsweise der Festhaltetherapie. Diese Methode rät Eltern, ihre Kinder so lange gegen ihren Willen mit Gewalt festzuhalten, bis sie aufhören zu quängeln oder unruhig zu sein. Auch präventives Festhalten wird befürwortet.

Die 16-jährige Joy Augustin wurde von ihrer Deutschlehrerin genötigt, an der Lesung teilzunehmen, im Nachhinein ist sie aber ganz froh darüber: „Also eigentlich bin ich gar nicht freiwillig hier, aber es war echt spannend und besser als erwartet.“ Michael Schmidt, Deutsch-, Biologie- und Sportlehrer der Droste-Hülshoff-Schule, findet es ein bisschen schade, dass so wenig Schüler gekommen sind: „Ich bin sehr stolz, dass die Bestsellerautorin unserer Einladung gefolgt ist, aber der Stoff ihrer Bücher ist für unsere Schüler wahrscheinlich nicht so leicht zu verarbeiten. Ihre Art zu schreiben hat mich persönlich jedoch sehr beeindruckt.“ Im Anschluss an die Lesung durfte jeder noch ein paar Worte mit der Autorin wechseln und sich Bücherwidmungen abholen.