Im Kiesel im k42 findet am Freitag, 9. Oktober, um 19 Uhr, eine literarische Geburtstagsfeier für Maria Beig statt. Die Schriftstellerin wäre am 8. Oktober 100 Jahre alt geworden. Der literarische Abend ist eine bürgerschaftliche Hommage an die bedeutende oberschwäbische Autorin, schreibt das Kulturbüro Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Irmgard Sollinger, Marina Teetz und Claudia Wöll lesen Texte von Maria Beig: Drei Frauen und Leserinnen, die der Literatur verbunden sind. Franz Hoben vom Kulturbüro hält die Laudatio und moderiert die Veranstaltung.

Als 1982 der Roman „Rabenkrächzen“ erschien, eines der bekanntesten Bücher von Maria Beig, war dies im deutschen Südwesten und darüber hinaus eine Sensation. Auf Anhieb machte sich die Autorin mit ihrem Roman-Erstling einen Namen in der deutschen Literatur. 27 Jahre später veröffentlichte sie ihr letztes Buch, die Autobiographie „Ein Lebensweg“, vielleicht ihr kühnstes Buch unter dem Aspekt der Wahrhaftigkeit.

Sie war 57 Jahren alt, als sie sich mit einem karierten Schulheft zum ersten Mal an ihren Küchentisch gesetzt hatte, um literarisch zu schreiben, zu erzählen. Nach ihrem Berufsleben als Lehrerin schuf sie ein bewundernswertes zweites Lebenswerk als Schriftstellerin: acht Romane, vier Erzählbände, eine Autobiographie.

Zu ihren bekanntesten Werken zählen der Generationenroman „Rabenkrächzen“, „Die Hochzeitslosen“, „Hermine, ein Tierleben“ oder der autobiographische Roman „Ein Lebensweg“.

Sie ist zur Chronistin einer bäuerlichen und dörflichen Lebenswelt geworden, die untergegangen ist. Sie kannte diese Welt aus eigener Erfahrung. Am 8. Oktober 1920 wurde sie in der kleinen Gemeinde Senglingen, zwischen Meckenbeuren und Eschach, geboren. Sie wuchs in einer vielköpfigen Bauernfamilie mit 13 Kindern auf. Das Leben auf dem Bauernhof war geprägt von der schwierigen Wirtschaftslage der Zwanziger und Dreißiger Jahre und oft ein Überlebenskampf. Maria Beig wurde Lehrerin und lebte und unterrichtete ab 1954 in Friedrichshafen.

„Rabenkrächzen“ war der Auftakt zu einer Karriere, die Maria Beig - auch gemessen an den Auflagen der Bücher - zur erfolgreichsten Schriftstellerin Oberschwabens im 20. Jahrhundert werden ließ. Es sind lebenswahre Romanfiguren, und das Leben, das hier geschildert wird, ist oft von brutalen Machtverhältnissen oder von purer Schicksalhaftigkeit bestimmt. Dieses Erzählen hatte bei Maria Beig eine scheinbare äußere Schlichtheit und eine innere Radikalität der Darstellung, wie es in der Kulturbüro-Meldung weiter heißt. Ihrem Schreiben haftete nichts Bauernhausmuseales an, und natürlich machte sie sich damit auch Feinde. Martin Walser, der am schriftstellerischen Beginn ihr Förderer war, schrieb über sie: „Stell dir vor, Maria Beig gäb' es nicht, oder sie hätte nicht geschrieben! Dann wäre das alles sang- und klanglos untergegangen. Dann wäre die deutsche Literatur um einen deutlichen Posten saft- und kraftloser geblieben.“

Maria Beig wurde unter anderem mit dem Alemannischen Literaturpreis, der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, dem Johann-Peter-Hebel-Preis und der Ehrenmedaille der Stadt Friedrichshafen, wo sie 65 Jahre lang lebte, ausgezeichnet.