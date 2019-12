Lisa Kinast und Milos Rosic sind Vereinsmeister des SV Friedrichshafen

Lisa Kinast und Milos Rosic sind neue Vereinsmeister des SV Friedrichshafen. Sie gewannen bei der alljährlichen Stadt- und Vereinsmeisterschaften im neuen Häfler Sportbad die Siegerpokale.

Erstmals fand die Vereinsmeisterschaft des SVF im neu gebauten Sportbad statt. Hierbei kam auch erstmals die neue elektronische Zeitnahme zum Einsatz. Über 100 Aktive absolvierten über 400 Starts – so viele Aktive und Starts gab es noch nie. Die Wettkampfschwimmer mussten 4 x 100 Meter in allen vier Schwimmlagen, sowie die 100 Meter Lagen in fünf Stunden schwimmen. Bei den Damen starteten immerhin 21 und bei den Herren sogar 26 Aktive in dieser Pokalwertung. Die fünf geschwommenen Zeiten wurden dann in Punkte umgerechnet und für die Mehrkampfwertung zusammengezählt.

Bei den Damen siegte Lisa Kinast (Jahrgang 2007), die sich zwischenzeitlich zur Allrounderin entwickelt hat. In ihrer stärksten Lage, dem Brustschwimmen, kam sie in persönlicher Bestzeit von 1:19,90 Minuten auf 540 Punkte. Mit der Gesamtpunktzahl von 2373 Punkten lag sie etwas mehr als 200 Punkte vor der Zweitplatzierten Gwendolyn Schmauder (Jahrgang 2005). Den dritten Platz erkämpfte sich Pauline Döschl (Jahrgang 2006) mit 2090 Punkten. Die Favoritin auf den Gesamtsieg, Lilli König (Jahrgang 2002), landete nur auf dem vierten Platz, weil sie über 100 Meter Schmetterling wegen eines Frühstarts disqualifiziert wurde und somit nur bei vier Strecken Punkte sammeln konnte. Ohne dieses Missgeschick wäre ihr der Sieg nicht zu nehmen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Schwimmvereins.

Bei den Herren siegte Schmetterlingsspezialist Milos Rosic (Jahrgang 1993), der über 100 Meter Freistil die schnellste Zeit des Tages schwamm (56,66 Sekunden) und über 100 Meter Schmetterling nur ganz knapp über der magischen Minutengrenze blieb (1:00,87 Minuten). Mit 2325 Punkten war der Zweitplatzierte Lukas Klimt (Jahrgang 2004) bis zur letzten Lage, dem Freistilrennen, vor Rosic. Trotz persönlicher Bestzeit in diesem Rennen (57,98 Sekunden) wurde er um minimale 15 Punkte in der Addition der fünf Strecken noch auf den Silberplatz verwiesen. Den dritten Rang belegte Freistilspezialist Manuel Rolfes (Jahrgang 1998) mit 1916 Punkten.

Für den Nachwuchs 2009 und jünger wurde der kindgerechte Wettkampf mit drei 50-Meter-Strecken (Beine mit Brett, mit Flossen und Freistil) durchgeführt. Bei den Mädchen siegte überlegen Romy Kiefer (Jahrgang 2009) mit 1994 Punkten vor Mirka Szilovics (1169 Punkte) und Swetlana Volkova (862 Punkte), beide Jahrgang 2010. Bei den Jungs ging es bis zur letzten Strecke sehr eng zu. Letztendlich siegte Kalle Bendel (1187 Punkte) vor Max Fuhrmann (1085 Punkte) und Lars Peppinghaus (1035 Punkte), alle Jahrgang 2010.

Zum Abschluss wurde noch die Familienstaffel ausgeschwommen. Drei Familienmitglieder aus zwei Generationen schwammen jeweils 50 Meter. Es siegte Familie König vor Familie Schmauder und Familie Burghoff/Lederer.