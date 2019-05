Sie trainiert seit weniger als einem Jahr in der Leistungsmannschaft des SV Friedrichshafen und hat sich – als zweite SVF-Schwimmerin des Jahrzehnts – schon für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert: Lisa Kinast ist bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften im hessischen Wetzlar am vergangenen Wochenende erfolgreich gewesen.

73 Vereine aus dem süddeutschen Raum starteten mit ihren allerbesten Aktiven in den jeweiligen Jahrgängen bei der Großveranstaltung. Im Wettkampf des Jahrgangs 2007 bestätigte Lisa Kinast ihre sehr guten Zeiten und schwamm alle viermal unter die Top Ten aller Vereine in Süddeutschland. Über 50 Meter Brust wurde sie fünfte, nur weniger als eine Sekunde hinter der Bronzemedaille. Rang sechs über 200 Meter Brust, Platz acht über 100 Meter Brust sowie Rang zehn über 50 Meter Rücken vervollständigten ihren sehr guten Wettkampf. Über alle drei Brust-Strecken qualifizierte Kinast sich auch noch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin Ende Mai.

Juncal Cuñado, ebenfalls Jahrgang 2007, startete über 100m und 200m Freistil und erschwamm sich gute Mittelfeldplatzierungen gegen eine starke Konkurrenz. Juncal tritt an diesem Wochenende noch einmal in Regensburg an, um sich auch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren.