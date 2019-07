Neun Medaillen, davon zwei goldene: Das ist die gute Bilanz der sieben Nachwuchsschwimmer des SV Friedrichshafen bei den württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd und Heidenheim.

Die älteren Jahrgänge (2007 und älter) starteten in Schwäbisch Gmünd. Die Brustspezialistin Lisa Kinast (2007) zeigte wie schon bei ihrer Teilnahme bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin erneut ihre herausragenden Qualitäten und gewann sowohl über 50 Meter Brust als auch über 200 Meter Rücken den württembergischen Meistertitel in ihrer Altersklasse. Hinzu kamen zwei Silbermedaillen über 50 Meter und 100 Meter Rücken sowie Bronze über 100 Meter Brust. Freistilschwimmerin Juncal Cuñado (2007) schwamm gleich viermal ganz knapp am Podest vorbei und wurde über 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil jeweils Vierte. Auch Romy Kiefer (2009) kam zweimal ganz nahe ans Podium (vierte Plätze über 50 Meter Rücken und 400 Meter Freistil).

Steigerung um mehrere Sekunden

Bei den Jungs gelang Schmetterlingsschwimmer Lukas Klimt (2004) eine herausragende Leistungssteigerung. Sowohl über 50 Meter als auch über 100 Meter Schmetterling gewann er Silber und verbesserte seine Bestzeiten zum Teil um mehrere Sekunden auf 1:04,39 Minuten über 100 Meter und 28,77 Sekunden über 50 Meter Schmetterling. Owen Francis-Henrichsen (2008) erkämpfte sich Rang zwei über 50 Meter Freistil und Rang drei über 50 Meter Schmetterling. Finn Nestle wurde im gleichen Jahrgang zweimal Vierter (50 Meter Freistil und 100 meter Rücken). Gute Mittelfeldplatzierungen erschwamm Marcel Poness (2004) bei seinen Starts.