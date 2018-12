Lions Club spendet für Tafel und Suppenküche

Die Frauen des Lions Clubs Friedrichshafen veranstalten jedes Jahr zur Adventszeit ein Kaffekränzchen. Damit bieten sie Vereinen oder Institutionen Raum, sich sozial zu engagieren.

In diesem Jahr profitieren die Tafel und die Suppenküche. „Wir haben sehr großzügige Spenderinnen“, freut sich Mitorganisatorin Ingrid Kunze vom Lions Club Friedrichshafen. Gemeinsam übergaben Lions-Club-Präsident Peter Nietfeld und Ingrid Kunze einen Scheck in Höhe von 2300 Euro an Renate Köster von der Häfler Tafel. Die Suppenküche von Doris Epple in St. Petersburg erhält weitere 1700 Euro.

Informativ unterhalten wurden die Teilnehmerinnen von Helga Müller-Schnepper mit einen Vortrag über „Die Beginen – Powerfrauen im Mittelalter am Bodensee und in Oberschwaben“. Die Tafel wird das Geld für neue Räume in der Keplerstraße 27 verwenden. „Wir haben jeden Tag zwischen 60 und 90 Kunden“, erklärt Köster. Hier können bedürftige Menschen, mit einem ausgewiesenen Einkaufsausweis, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs für wenig Geld einkaufen.