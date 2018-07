„Die sind wohl noch etwas müde“, kommentierte Christoph Dieckmann vom Lions Club Friedrichshafen, als die 5000 Gummienten vom Boot des Technischen Hilfswerks (THW) in den See fielen. Diesmal bot sich den Zaungästen ein etwas anderes Entenrennen als in den Vorjahren.

Eine Motorpanne des THW-Bootes hat dazu geführt, dass nicht mithilfe von Motorkraft die Enten vorangetrieben wurden. Mitglieder und Helfer des Lions Clubs sind ins Wasser gesprungen und haben in „Handarbeit“ Wellenbewegungen simuliert.

Das THW und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben hier schnell und unkompliziert Hand in Hand gearbeitet. Die DLRG kam mit einem ihrer Boote dem THW zu Hilfe. Gemeinsam bildeten sie die Barriere am Ende des Wasserlaufs. Trotzdem haben es einige Quietschtiere geschafft, die schwimmende Ölsperre zu unterlaufen und sich klammheimlich Richtung Schweiz aufzumachen. Und auch hier waren es die Mitglieder der beiden Hilfsorganisationen, die die Fluchtpläne der gelben Bürzeltiere unterbrachen und die Entchen kurzerhand in die Rennstrecke zurückwarfen. Trotz aller Widrigkeiten haben die es dann doch noch über die Ziellinie geschafft. Die Nummer 4032 hat als Erste von 5000 den Zieleinlauf passiert. Der Gewinner darf sich über einen einstündigen Zeppelinflug für zwei Personen freuen.

Unterstützung, wo sie nötig ist

Der Seehas, der amtierende Präsident des Lions Clubs, Peter Nietfeld, und der Schirmherr des Entenrennens, Landrat Lothar Wölfle, präsentierten die Gewinnerente dem Publikum. „Ich habe für diese Aktion zu danken“, betonte der Landrat. Die Einnahmen des Entenrennens fließen zu hundert Prozent an das Landratsamt, das es für Kinder und Familien verwendet, die einer besonderen Unterstützung bedürfen.

„Auch hier leben Kinder in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen und es gibt immer wieder Situationen, in denen wir mithilfe dieser Gelder über die Gesetzgebung hinaus helfen können“, freut sich der Landrat. 20 000 Euro erwirtschaftet das Entenrennen für die Kinder des Bodenseekreises. Jede zehnte Ente gewinnt, denn der Lions Club kann mithilfe von Sponsoren jedes Jahr 500 Preise ausloben.

Dabei gibt die Reihenfolge der einlaufenden Enten nicht unbedingt die Wertigkeit des Preises wieder. Es gibt kleinere Preise wie beispielsweise Einkaufsgutscheine, aber auch viele hochwertige Preise, wie mehrere Zeppelinflüge, Wochenenden mit einem Cabrio oder SUV, eine Weinprobe für 30 Personen und vieles mehr. Die 500. Ente hat dem Losbesitzer einen Abend im Fränkel Kochstudio für zwei Personen gebracht.