Linus Weber: Vom Risiko-Transfer zum Topspieler

Nächster Spieltag



Weber ist schon am Mittwoch wieder in Aktion zu sehen. Der Diagonalspieler trifft mit dem VfB Friedrichshafen auf die Bisons Bühl. Spielbeginn in der Zeppelin Cat Halle A1 ist um 17.30 Uhr, die Partie wird live auf sporttotal.tv übertragen. „Das ist ein gefährlicher Gegner“, sagt VfB-Trainer Michael Warm. Ziel seien aber auf jeden Fall die drei Punkte, um die am Montag eroberte Bundesliga-Tabellenführung zu festigen.