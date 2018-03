Sicheres und flüssiges Lesen, die richtige Betonung und die Atmosphäre des Buchs erfassen – das war die Aufgabe der elf Schüler, die am Dienstagnachmittag am Vorlesewettbewerb teilgenommen haben. Eine Jury bewertete die Jugendlichen und entschied sich für Linn Baer als Siegerin, alle anderen landeten auf dem zweiten Platz.

„Ich hatte schon ein gutes Gefühl, aber ein paar der anderen waren auch richtig gut“, sagte Linn, die ihren Sieg im Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs nicht so ganz erwartet hatte. Elf andere Schüler aus dem Bodenseekreis hatten, genau wie Linn, an ihren jeweiligen Schulen den Vorlesewettbewerb in den sechsten Klassen gewonnen und qualifizierten sich so für den Kreisentscheid.

Dafür mussten sie in einer ersten Runde drei Minuten aus einem Buch ihrer Wahl vorlesen. In der zweiten Runde bekamen sie ein Buch, das sie vorher nicht kannten, und lasen daraus noch einmal zwei Minuten vor. Eine fünfköpfige Jury bewertete die Schüler nach bestimmten Kriterien und wählten einen Sieger aus, der am Bezirkswettbewerb antreten darf. Da wiederum entscheidet sich, wer auf Länderebene und schließlich beim Bundesfinale in Berlin antritt.

Der Vorlesewettbewerb fand in diesem Jahr bereits zum 59. Mal statt und gehört zu den größten Schülerwettbewerben in Deutschland. An den regionalen Entscheidungen der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schüler der 6. Klassen. „Ich finde es toll, wie die Kinder ihre Texte vorbereiten und vortragen. Das ist wirklich eine große Leistung“, sagt Astrid Weisner vom Medienhaus am See, wo die Regionalentscheidung fiel. Sie suchte auch das Buch aus, aus dem die Kinder in der zweiten Runde vorlasen: „Als meine Unterhose vom Himmel fiel“ lautete der Titel, geschrieben von Jana Scheerer.

Unterschiedliche Bücher gewählt

Während die Jury sich beriet, blieb etwas Zeit, um die Urkunden und Bücherpreise für den Schulsieg zu überreichen. Das übernahm Sabine Giebeler, die Leiterin des Medienhauses, und nutzte die Gelegenheit, sich mit den Kindern zu unterhalten. Aus ganz unterschiedlichen Gründen hatten sie ihre Bücher ausgewählt: Lia hat zuerst den Kinofilm gesehen und dann das Buch „Tschick“ gelesen, Carla hat ihr Buch, „Wildhexe - die Feuerprobe“, zum Geburtstag geschenkt bekommen und Silas war sich bis zuletzt gar nicht sicher, aus welchem Buch er vorlesen möchte und entschied sich für „Big Game“.

Die elfjährige Linn kann ihr Glück am Ende des Wettbewerbs kaum fassen. „Eigentlich ist Deutsch gar nicht mein Lieblingsfach, sondern Biologie“, meinte sie lachend. Ein bestimmtes Lieblingsbuch hat sie übrigens nicht: „Ich lese viel in meiner Freizeit, deshalb habe ich ganz viele Lieblingsbücher“, erklärt sie.

Die Teilnehmer: Linn Baer (Graf-Zeppelin-Gymnasium), Annika Birkle (Realschule Tettnang), Silas Brendle (Realschule Meckenbeuren), Lia Göppinger (Gemeinschaftsschule Graf Soden), Anna Harms (Freie Waldorfschule Überlingen), Crisna Heinrich (Ludwig-Dürr-Schule, war krank), Alina Keller (Realschule Friedrichshafen-Ailingen), Alvin Kling (Montfort-Gymnasium Tettnang), Mara Marschall (Realschule Überlingen), Carla Maurer (Karl-Maybach-Gymnasium), Sina Plessing (Gymnasium Überlingen), Alina Selig (Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg).