Lindau verwandelt sich zur Flaniermeile

Kultur, Kunst und Shoppen, all dies vereint die Kultur- und Einkaufsnacht am 27. Juli in Lindau. Von 18 bis 23 Uhr entsteht ein Sommernachtstraum für die ganze Familie mit aufregenden Aktionen der verschiedensten Art, von dem Auftritt eines Graffitikünstlers über eine Shopping-Lounge bis hin zur Erfrischungsbar. Gefeiert wird Lindaus Kulturhighlight des Jahres, die Kunstausstellung „August Macke – Flaneur im Garten der Kunst.“

Dann verwandeln sich die Insel und der Lindaupark am Abend wieder in eine nächtliche Flaniermeile mit allerlei bunten Aktionen und spannenden Angeboten. Inspiriert wird der Event in diesem Jahr von August Macke, dessen Werkausstellung „Flaneur im Garten der Kunst“ noch bis zum 26. August im Stadtmuseum Lindau zu bewundern ist. Ganz im farbfröhlichen Stil des weltbekannten deutschen Künstlers wird bei der Kultur- und Einkaufsnacht in Lindau unter dem Motto „Kultur mit allen Sinnen erleben“ mit Licht und Farbe gespielt.

Von 18 bis 23 Uhr laden das Kulturamt Lindau, die Einzelhändler der Insel und der Lindaupark alle Besucher ein, zu shoppen, zu schlemmen, zu entdecken und zu genießen, wie es in der gemeinsamen Ankündigung der Veranstalter heißt.

Dabei bietet auch der Lindaupark selbst ein umfangreiches Programm mit viel Unterhaltung. So zaubert der Graffitikünstler Robert Wilhelm bei dem Live-Painting „Auf den Spuren von August Macke“ vor den Augen der Zuschauer hochwertige Kunstwerke. Die Werke Robert Wilhelms, in der Szene besser bekannt als „TrusOne“, erfreuen sich in ganz Europa großer Begeisterung. Zu sehen ist die außergewöhnliche Show auf dem Vorplatz des Lindauparks ab 19 Uhr.

Parallel dazu öffnet die Shopping-Lounge auf der Plaza des Lindauparks, wo sich die Gäste nach einem ausgiebigen Shoppingtrip ausruhen oder sich mit einem fruchtigen Getränk von der Smoothiebar auf den Abend einstimmen können. Süße Geschmacksmomente bieten außerdem die Popcornmaschine und der Süßigkeitenstand vor Ort.

Für den passenden musikalischen Genuss mixt DJ Smart gemütliche Lounge-Beats. Dem regionalen Publikum ist der Künstler vor allem als Resident DJ des Parktheaters in Kempten bekannt, im Laufe seiner Karriere stand er bereits europaweit auf der Bühne.