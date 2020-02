„Das war so schön“: Das Konzert der Liedermacherin Lina Maly im Kulturhaus Caserne hat die Besucher berührt. Und auch die Liedermacherin, die mit ihrer Band auf ihrer „Tour 2020“ in Friedrichshafen Station gemacht hat, fühlte sich sichtlich wohl auf der Bühne. „Hier sind meine Leute, eine Stimme, die ich taub erkenn'“ sang sie zum Auftakt des Konzerts.

Lina Malys Texte passen nahezu perfekt in die Situation hinein, wenn sie singt: „Zuhause, Zuhause ist da, wo ihr seid!“ Doch dass die Puzzleteile des Lebens sich eben nicht immer perfekt aneinanderfügen, wird aus den Texten ebenfalls deutlich. Maly singt von ihren Ängsten, davon, diese loslassen zu wollen und es doch nicht zu können.

Zwischen den einzelnen Liedern erzählt die Musikerin thematisch passende Geschichten aus ihrem Leben. Etwa, dass sie sich oft blockiert fühlt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Für ein Stück setzt sich Maly selbst hinter das Klavier, die Band, welche sie sonst begleitet, verlässt die Bühne. Leise und doch klar schafft malys Stimme eine Atmosphäre, die durch kein Geräusch aus dem Publikum gebrochen wird.

Nach den letzten Tönen erhebt ein Konzertbesucher aus der Menge die Stimme: „Das war so schön“, ruft er. Die Gäste – von Familien, über Studenten, bis zu älteren Damen und Herren – lassen sich durch die von Maly und ihrer Band kreierte Stimmung mitreißen – in den leisen und nachdenklichen, wie in den lauten und euphorischen Momenten des Abends. Denn die Interpretin kann nicht nur ruhig sein, wie man an ihrem Cover von „Blaue Augen“ von Ideal merkt, sondern auch richtig aufdrehen. Sie erzählt davon, dass sie genau dieses Lied bei Bekannten ihrer Familie als Kind auf der Karaokemaschine immer und immer wieder gesungen hat und sich dabei vorstellte, auf einer Bühne zu stehen. Dass genau diese Situation irgendwann einmal zur Realität werden würde, konnte sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht vorhersehen. Dafür merkt man ihr allerdings ihre Dankbarkeit an, während sie sich an diese Kindheitsmomente zurückerinnert.

Das Konzert beendet Lina Maly schließlich mit dem Lied „Unterwegs“ und entlässt die Zuhörer mit den Worten, die ihre Erzählungen über die Angst vom Anfang des Konzerts etwas relativieren: „Ich bin längst auf dem Weg, keine Angst wird mich lähmen.“

Wer einfühlsame und ehrliche Texte, zusammen mit einer eindrucksvollen Stimme sucht, ist bei Lina Maly auf jeden Fall richtig und darf gespannt auf ihr nächstes Konzert in Friedrichshafen warten.