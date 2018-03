Limp Bizkit spielen Open-Air in Friedrichshafen

Die Rock- und Metal-Band „Limp Bizkit“ um Frontmann Fred Durst will am 18. August 2018 ein Open-Air-Konzert in Friedrichshafen direkt am Bodensee geben. Hier alle Fakten und Tipps, wo es ab Mittwoch Karten gibt.

Limp Bizkit gehören zu den bekanntestens Bands des Rock- und Nu-Metal-Genres und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern internationale Topstars. Seit ihrer Gründung 1994 in Jacksonville/Florida beeinflussen Limp Bizkit im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte eine Unzahl von Nachwuchsmusikern.

Damals gründet Bandleader Fred Durst mit dem Bassisten Sam Rivers und John Otto am Schlagzeug sein erstes Musikprojekt, einige Monate später stößt Gitarrist Wes Borland hinzu. Mithilfe der befreundeten Band Korn touren sie mit den Deftones und House Of Pain durch die Lande.

Tophit „Nookie“

Das im Juli 1997 veröffentlichtes Debüt „Three Dollar Bill, Y’all“ wird mit über zwei Millionen Verkäufen zum Erfolg. Die Nachfolger „Significant Other“ (1999) und „Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water“ (2000) verkaufen sich zusammen über 16 Millionen Mal. Es folgen drei Grammy-Nominierungen, die Singlehits wie „Nookie“, „Rollin’“, „Take A Look Around“ oder die Coverversion von George Michaels „Faith“ sind bis heute bekannt.

Zurzeit arbeitet die Band mit Produzent Ross Robinson am siebten Album „Stampede Of The Disco Elephants“, das 2018 erscheinen soll.

Festivalbühne direkt am See

Wie Schwäbische.de exklusiv erfahren hat, kommen Fred Durst und sein Quintett nun am Samstag, 18. August 2018, nach Friedrichshafen für ein Open-Air-Konzert. Das Konzert ist eines von nur zwei Konzerten 2018 auf dem Freigelände vor dem Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen direkt am Bodensee und damit der erste Act auf der „Fürstenberg Festivalbühne Friedrichshafen“.

Insgesamt geben Limp Bizkit 2018 voraussichtlich acht Konzerte in Deutschland, neben Friedrichshafen in Berlin, Hamburg, Dresden, Mannheim, Dortmund, München und Kassel. Möglicherweise gibt es noch weitere Termine.