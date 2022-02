Ligaunabhängig: HSG Friedrichshafen-Fischbach und Andreas Rohrbeck arbeiten weiter zusammen

Dass die HSG Friedrichshafen-Fischbach ihrem Trainer vertraut, machte sie schon mitten in dieser schwierigen Landesligasaison deutlich. Daran hat sich nach wie vor nichts geändert – ganz im Gegenteil. Nun gab der Verein bekannt, die Zusammenarbeit mit Coach Andreas Rohrbeck zu verlängern. „Er wird sein Amt auch in der kommenden Saison ligaunabhängig ausüben“, teilten die Blisshards der „Schwäbischen Zeitung“ nach der elften Saisonniederlage gegen die SG Hofen/Hüttlingen (25:28) am vergangenen Samstag mit.

Trotz der neuerlichen Pleite war Rohrbeck gegen Hofen/Hüttlingen mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. Insbesondere mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit: „Da verteidigten wir beherzt und konnten uns auf Keeper David Pietsch jederzeit verlassen. Außerdem machten wir auch mehr aus den sich bietenden Tormöglichkeiten als zuletzt“, heißt es im Bericht der HSG. „Lohn dieses gelungenen Auftritts vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle war ein kleiner Vorsprung zur Pause.“

In der zweiten Hälfte wendet sich das Blatt

Die 13:10-Führung gab die HSG aber unmittelbar nach Beginn des zweiten Abschnitts ab. „Wir leisteten uns technische Fehler, Ballverluste und waren in der Rückwärtsbewegung nicht schnell genug auf den Beinen“, analysierte die HSG. Folgerichtig kamen die Gäste zurück, verkürzten ihren Rückstand und wendeten schließlich das Blatt. Auch, weil ein richtiger Ruck durch die SG-Reihen ging und sich die Gäste emotional pushten und jede gelungene Aktion feierten. Auf der Gegenseite gingen den Häfler Handballern dagegen allmählich die Kräfte aus, da es nicht viele Wechselmöglichkeiten gab und so mancher Akteur die komplette Partie durchspielen musste. Das Endergebnis lautete 28:25 für die SG Hofen/Hüttlingen. „Wir waren physisch und psychisch irgendwann nicht mehr frisch genug“, kommentierte HSG-Coach Rohrbeck.

Wesentlich besser lief es derweil – wie schon seit Wochen – für die Damen der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Im Derby der Bezirksklasse beim punktlosen Schlusslicht TSB Ravensburg gab es einen 34:22 (17:10)-Erfolg für die Häflerinnen. Dabei konnte es sich der Tabellenführer auch problemlos leisten, zunächst etwas zu schwächeln. „Vielleicht haben wir es zu locker angehen lassen“, meinte HSG-Trainer Alex Stehle. Aber mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich der Liga-Führende und jubelte in der Kuppelnauhalle am Ende über einen ungefährdeten Sieg. Nun haben die Häflerinnen bis zum 6. März spielfrei, bevor es mit der Heimpartie gegen den TV Weingarten II weitergeht. „Die nun anstehende Pause wird uns helfen, die eine oder andere Verletzung auszukurieren“, so Stehle.

Ihren ersten Sieg in der Landesliga feierten unterdessen die A-Junioren der HSG. Im zweiten Saisonspiel gewannen die Häfler gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 33:25 (16:13).