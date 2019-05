„Lifetime“-Sportler bringen vollen Einsatz

Volles Bootshaus mit Blick auf den See: Der Vorsitzende des Kanusportvereins Friedrichshafen, Fritz Stemmer, und Alexandra Mooosherr als Vertreterin des VfB Friedrichshafen konnten sich anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung wieder über viele Teilnehmer freuen. Auf dem Programm standen Neuwahlen, Ehrungen, Rück- und Ausblick.

Neben den sportlichen Aktivitäten nahm die Einweihung der neuen Sportgerätebox im Herbst 2018 und das Voranschreiten der Baumaßnahme zur Erweiterung des bestehenden Kraftraumes einen Großteil der Berichte ein, heißt es vonseiten der Kanuten. Die Mitglieder seien demnach mit großem Einsatz von Eigenleistungen und vielen kurzfristig anstehenden Sonderarbeitseinsätzen auch in diesem Jahr beteiligt. Die sportliche Vielfalt im Verein wurde sowohl von den jeweiligen Fachwarten, als auch vom Vorstand mit der Bemerkung, dass Paddeln eine „Lifetime“-Sportart sei, hervorgehoben. Das diesjährige Programm bietet Bodensee-Challenge, Sternfahrt der Wanderpaddler und Drachenboot-Wettbewerb am Seehasenfest. Großen Zuspruch findet das auch für Nichtmitglieder wöchentlich angebotene Schnupperpaddeln und die neue Sparte Stand-Up-Paddling. Die sportlichen Höhepunkte sind in diesem Jahr im Rennsport die europäischen Mastergames in Turin und die Deutsche Drachenboot-Meisterschaft in Berlin-Grünau.

Die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig. Die Neuwahlen ergaben keine Änderungen: Freizeitwart bleibt Alfred Hofstätter, Sportwart Matthias Kauter, das Clubhaus betreut Peter Haller , das Bootshaus Werner Schneider. Jugendwart ist Anna Lena Schacht.