Liebherr-Aerospace öffnet Pforten in den Ferien die Türen für Schülerinnen und Schüler

Zwölf Schülerinnen und Schüler haben das Werk Friedrichshafen der Liebherr-Aerospace Lindenberg besucht und haben eines über Getriebefertigung erfahren.

Im Rahmen der Ferienaktion „wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) haben die Jugendliche mehr über das Werk zu erfahren, wo Liebherr Getriebekomponenten fertigt, die später in verschiedenen Hubschraubern und Flugzeugen eingesetzt werden. Besonders fasziniert waren die Schülerinnen und Schüler laut Pressemitteilung von den speziellen Anforderungen an Genauigkeit und Präzision, die in der Luftfahrtindustrie eine besonders wichtige Rolle spielen. Für die Fertigung der luftfahrttauglichen Komponenten setzte das Unternehmen auf hochqualifizierte Fachkräfte.

Die Ferienaktion bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern laut Pressebericht die Möglichkeit, an einem Vormittag einen Eindruck vom Ausbildungsunternehmen Liebherr-Aerospace zu gewinnen. Ein Rundgang durch die Fertigung gehörte ebenso dazu wie ein Besuch bei den Auszubildenden in der Ausbildungswerkstatt, wo an den Maschinen und Anlagen ein direkter Austausch stattfand.