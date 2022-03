Emotionaler Leserbrief an Redakteur: „Wie soll ich Ihnen einen schönen Tag wünschen?“

Digital-CvD Michael Wollny schreibt allwöchentlich das Editorial zum Redaktionsnewsletter von Schwäbische.de. Darauf erhält er immer wieder Leserreaktionen - von Dankbarkeit, über Anregungen bis hin zur Kritik. Die Antwort einer Leserin auf das jüngste Editorial ist es wert, angesichts der erneuten Schrecken eines Krieges in Europa veröffentlicht zu werden.

In dem Editorial leitete Michael Wollny auf ein Interview mit einem Kinderpsychologen hin. Es ging um die Frage, wie Eltern ihren Kindern am besten den Krieg in der Ukraine erklären könnten.

Einleitend schrieb er:

"Ach, einmal wieder Kind sein! - Sie kennen diesen Gedanken? Diesen verklärten Wunsch nach Einfachheit und Sorglosigkeit? Nun, das war vorgestern. Denn seien wir ehrlich, es ist nicht leicht, in diesen Zeiten Kind zu sein. Die Lebenswelten der Kleinen sollten eigentlich Schutzräume sein, in denen die Ungezwungenheit Regie führt. Spiel, Spaß, Lebensfreude, träumen und toben.

Diese Schutzräume wurden schon in den vergangenen zwei Jahren aufgebrochen, als das Coronavirus anfing, unser Leben, wie wir es bis dahin kannten, auf den Kopf zu stellen. Nun führt ein russischer Präsident im Größen- und Verfolgungswahn Krieg in Europa. Eine dramatische Zäsur, welche die Gefahr durch das Virus weit in den Hintergrund drängt."

Darauf antwortet ihm die Friedrichshafener Künstlerin Erika Lohner

Lohners Worte und persönliche Schilderungen sind es wert, veröffentlicht zu werden. Jene Zeitzeugen werden weniger, die noch am eigenen Leib erfahren mussten, was den meisten der nachfolgenden Generationen in einer langen Phase des paneuropäischen Friedens Gott sei Dank erspart blieb.

Für Michael Wollny sind die folgenden Worte eine Mahnung, dass die europäische Friedensarchitektur und ihre Demokratien keine Selbstverständlichkeit sind. Vielmehr leitet sich aus ihnen eine historische Verantwortung ab, sie als das zu sehen, was sie sind: schützenswerte Geschenke.

Erika Lohner ist eine bekannte Künstlerin, sie lebt am Bodensee. (Foto: Helmut Voith)

Lieber Herr Wollny,

ich möchte nicht noch einmal Kind sein. Ich bin Jahrgang 1933 und habe in meiner Kindheit in Norddeutschland schon einmal einen Krieg mit all seinen Schrecken erlebt. Ich kann mich noch gut an Einzelheiten erinnern.

Mein Vater war irgendwo im Einsatz und mein vier Jahre älterer Bruder war noch Schüler, aber zum Militär eingezogen. Man wusste nicht, wo er gerade war. Er war erst 16 Jahre jung.

Wir schliefen vorsorglich angezogen. Denn wenn nachts Fliegeralarm war, rannten wir unter direktem Beschuss über die Straße in einen sicheren Luftschutzkeller in einem Krankenhaus. Wenn wir das nicht mehr schafften, mussten wir uns in den Türbogen stellen. Das wurde einem als alternative Schutzmaßnahme geraten.

Für uns Kinder sahen die Bombensplitter so interessant aus, dass wir sie später einsammelten.

Aber den Ton der Sirenen höre ich auch heute noch im Ohr, während ich diese Zeilen schreibe. Irgendwann kam dann der Entwarnungston. Er klang etwas höher, aber sehr viel ruhiger. Vielleicht aber empfinde ich das auch nur in meiner Erinnerung so.

Flüchtlinge wurden anschließend auch bei engen Wohnverhältnissen "zwangsuntergebracht", das war für beide Seiten belastend. Ich weiß noch, dass ich in einem Haus mit den eigentlichen Bewohnern unter dem Dach übernachten musste. Ich hatte sehr viel Angst.

Als alles vorbei war und die später als Befreier bezeichneten Soldaten kamen - es waren Kanadier - waren diese für mich wie Menschen von einem anderen Stern. Natürlich hatten wir Kinder Angst, aber sie verteilten auch Schokolade. Durch diese Schilderung aus der Erinnerung wird für mich nun alles wieder sehr plastisch. Es läuft wie ein Film ab.

Vielleicht habe ich durch diese Erinnerungen immer mehr den Gedanken gehabt und die Angst, dass diese Welt nicht in Frieden zusammenleben kann. Leider werde ich nicht lesen können, was die jetzigen Kinder später berichten. Es macht auf jeden Fall Angst, dass immer noch ein einzelner Mensch in der jetzigen Zeit in der Lage ist, die Welt zu zerstören.

Herr Wollny, wie soll ich Ihnen angesichts der aktuellen Nachrichtenlage einen schönen Tag wünschen?

Schreiben Sie weiter. Damit - wenn möglich - Menschen durch die Erinnerung ihre Wachsamkeit erhalten.

Ich grüße Sie,

Erika Lohner