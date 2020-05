Über mehrere Wochen war die Bahnhofsmission in Friedrichshafen geschlossen. Jetzt gibt es für ihre Gäste wieder einen Lichtblick: Ab sofort öffnet die Kirchliche Bahnhofsmission in Friedrichshafen jeweils mittwochs von 9 bis 13.30 Uhr. Hildegard Nagler hat über die Sondersituation mit Detlef Luf (Foto), Leiter der Bahnhofsmission, gesprochen.

Herr Luf, die Bahnhofsmission ist ab jetzt mittwochs wieder von 9 bis 13.30 Uhr geöffnet. Unter welchen Umständen?

Natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln. Wir wollen wieder beratende und unterstützende Hilfe anbieten oder auch in einem Gespräch wieder zuhören.

Es gibt Menschen, die immer wieder zu Ihnen kommen und es während der vergangenen Wochen nicht konnten. Wissen Sie, wie es ihnen geht?

Die Bedürftigkeit der Menschen in Not, die immer zu uns kommen, ist mehr als dringend gegeben. Aber leider ist es so, dass die Schwächsten immer auf der Strecke bleiben.Vielen, denen ich in der Stadt oder rund um den Bahnhof begegne, geht es nicht gut in der jetzigen Situation. Für manche sind wir die einzige Anlaufstelle, die sie haben.

Wie lange werden die eingeschränkten Öffnungszeiten gelten?

Das hängt von den Entscheidungen der Politik ab, an die wir uns natürlich halten – die Kontaktbeschränkung gilt nach wie vor, und da wir vor der Corona-Pandemie täglich bis zu 40 Gäste hatten, ist es nicht einfach, die Abstandsregelung zu gewährleisten. Meine 16 Mitarbeiter sind alle in einem Alter, das als Risikogruppe gilt, unser Träger, der Verein für internationale Jugendarbeit, möchte nicht die Verantwortung übernehmen und die Mitarbeiter schützen. Ginge es nach mir, würde ich lieber gestern als heute wieder wie früher öffnen, um wieder für diese Menschen da sein zu können. Sie warten darauf.