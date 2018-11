Sanierte Kundenparkplätze, neue Radständer und ein vergrößertes Backregal: So präsentiert sich der Lebensmittelmarkt Lidl im Rohrbach nach vierwöchigem Umbau. Seit dem heutigen Montag ist wieder geöffnet.

„Es wurde ein siebenstelliger Betrag investiert“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Simon Meyer inmitten des Andrangs der Kunden. Die seit 17 Jahren betrieben Filiale wirkt wie neu. Ein neuer Fußboden wurde verlegt, die Wände gestrichen, die Decke erneuert und die Leuchtstoffröhren gegen energiesparende LEDs ausgetauscht. Energiesparend ist auch die Heizung, die gegen Brennwerttechnik ausgetauscht wurde, sowie eine komplett neue Elektrik und Gebäudesteuerung. Zudem wurde die Wärmedämmung verbessert und die Lüftungsanlage erneuert.

Die Filiale wartet nun mit einem stark vergrößerten Backregal auf. „Wir konnten unser Backwarensortiment vergrößern“, sagt Meyer. Das Gebäude wurde an verschiedenen Stellen nach außen erweitert. So konnten etwa die Backautomaten in die neue Erweiterung rückversetzt werden. Auch das Warenlager und die Tiefkühlzelle konnten durch Anbau vergrößert werden. Von der 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche ging also nichts verloren.

Simon Meyer zeigt die neue Ballenpresse fürs anfallende Verpackungsmaterial. „Bei uns wird ja alles wiederverwertet“, sagt er. Stichwort Wiederverwertung: Anstelle des alten Pfandflaschen-Automaten steht jetzt neueste Technik. Als Kunde sieht man davon nur die Frontseite, an der man die Flaschen einschiebt. Dahinter aber erstreckt sich eine eine etwa sieben Meter lange Maschine, die einen eigenen Gebäudeteil beansprucht. Sie schreddert die Flasche und transportiert die Kunststoffe in verschiedene Kartons. Wenn einer voll ist, musste früher das Personal Hand anlegen, was Wartezeit für die Kunden bedeutete. Das Problem gibt es jetzt nicht mehr.

Erneuert wurden auch die Kassen und bei dieser Gelegenheit von vier auf fünf erhöht, was bei Hochbetrieb die Wartezeiten verkürzen soll. Ganz rund laufen die Computerkassen am Morgen der Eröffnung noch nicht, aber das Lidl-Team bleibt gelassen.

Der früher gepflasterte Parkplatz mit 107 Stellplätzen ist jetzt geteert. Auf diesem Parkplatz finden sich nun auch die Einkaufswagen, die früher direkt beim Markt waren. „Allein die freistehende Einkaufswagenbox kostet fast 50 000 Euro“, sagt Meyer. Bei den Einkaufswagen sind auch die Fahrradabstellplätze; man hat sich für Anlehnbügel entschieden.

Von Umbau profitieren auch die Mitarbeiter. Der Sozialraum ist jetzt mehr als doppelt so groß und es gibt nun auch getrennte Umkleideräume.