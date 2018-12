Licht und Schatten für Ailinger Handballteams

Während den Herren I der TSG Ailingen die Revanche gegen den TV Weingarten II in der Handball-Kreisliga A eindrucksvoll geglückt ist, gewann auch die Reserve in der B-Liga ihr Heimspiel gegen die TSG Leutkirch II. Dafür hatte die Damenmannschaft bei den TSF Ludwigsfeld in der Bezirksliga aufgrund einer schwachen Abwehrleistung das Nachsehen.

Bezirksliga Damen: TSF Ludwigsfeld – TSG Ailingen 29:23 (16:9): Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in Abschnitt zwei, in dem Clarissa Höhn die Mehrzahl ihrer insgesamt zehn Treffer gelingen sollten, haben die Ailinger Handballerinnen dem Gegner aus Ludwigsfeld zum Sieg gratulieren müssen. Dies war dem Umstand geschuldet, dass die Gäste vom Bodensee – im Gegensatz zu vergangenen Spielen – in der Defensive alles andere als sattelfest wirkten und eine schwache Chancenauswertung an den Tag legten. Auch von der Siebenmeterlinie zeigte man Nerven und leistete sich mitunter unerklärliche technische Fehler.

Ein gefundenes Fressen für Mareike Karlshaus (elf Tore, drei Siebenmeter) und Co., die den ersten Durchgang dominierten und den Vorsprung mühelos über die Zeit brachten. Lichtblicke im TSG-Trikot waren die Nachwuchsspielerinnen Sarah Jäger und Jenny Vogel. „Wir sind zwar kurz vor Weihnachten. Aber solche Geschenke an die Gastgeberinnen waren unnötig“, sagte ein enttäuschter TSG-Coach Jürgen Frank. Schon am Samstag trifft man sich wieder.

TSG Ailingen: Nicole Kramer, Bourdais (Tor); Höhn (10, 2/3), Sarah Jäger (4), Kebach (3, 0/1), Lea Jäger (3), Katzenmaier (1, 0/1), Meschenmoser (1), Katharina Kramer (1), Mitsching, Künstler, Vogel (0/1).

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen – TV Weingarten II 31:19 (14:10): Den Kreisliga-Handballern aus Ailingen ist die Wiedergutmachung für die bisher einzige Saisonpleite eindrucksvoll gelungen. Gegen die „Zweite“ aus Weingarten setzte sich die Mannschaft von TSG-Trainer Peter Rossi auch in dieser Höhe verdient durch. Dass die TSG gegen den alten und neuen Tabellenletzten ohne eine einzige Zeitstrafe geblieben war, sagt einiges über die Deutlichkeit dieses Vergleichs aus. Und das, obwohl die Gäste in den ersten 30 Minuten noch relativ gut mitgehalten hatten. Doch mit zunehmender Spieldauer wuchs der Rückstand aus TVW-Sicht immer deutlicher an, sodass die TSG der MTG Wangen III dicht auf den Fersen bleibt.

TSG Ailingen: Holzner, Höhn (Tor); Back (7/2), Freise (6/1), Bauer (5), Kuttler (4), Martin (3), Olpp (3), Hengge (2, 0/1), Huber (1/1), Eisenbraun, Felbinger.

Kreisliga B Herren: TSG Ailingen II – TSG Leutkirch II 27:23 (13:12): Ihren erst zweiten Saisonerfolg hat die „Zweite“ aus Ailingen gegen die Reserve aus Leutkirch verbuchen können. Erst in den Schlussminuten stellten Leon Hengge (acht Tore, zwei Siebenmeter) und Co. die Weichen auf „Heimsieg“. Bis dahin sahen die – laut offiziellem Spielbericht – 33 Zuschauer ein ausgeglichenes Duell, das mit einem knappen 13:12-Vorsprung für die Hausherren in die Pause ging. Die hatten in den letzten acht Minuten mehr Zug zum Tor entwickelt und durften – nach zuletzt weniger gelungenen Auftritten – endlich wieder jubeln. Sogar Richard Darga, der in der Vorsaison die Damen coachte, mischte mit und netzte ein.

TSG Ailingen II: Höhn (Tor), Hengge (8/2), Martin (6/1), Ficht (3), Hinderhofer (3), Wallkum (2), Schube (2), Arnold (1, 0/1), Gsimbsl (1, 0/1), Darga (1), Selegrad, Kuch.