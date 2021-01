„Licht der Hoffnung in einer dunklen Zeit“ – Unter diesem Motto haben mehr als 300 Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen an der Bodenseeschule St. Martin Kerzen mit weihnachtlichen Motiven und dem Umriss des Kontinents Afrika verziert. Die Kerzen konnten durch eine Spende erworben werden mit der Idee, diese an Nachbarn, Verwandte, Freunde weiter zu verschenken, schreibt die Schule. Angeregt wurde diese Aktion vom Ihube-Team der Bodenseeschule St. Martin, die seit 20 Jahren Father Josephat beim Kampf gegen den Teufelskreis der Armut vor Ort unterstützt.

Der Erlös der Aktion ist für Kinder und Arme in Ihube in Nigeria bestimmt, um auch dort ein Licht der Hoffnung zu entzünden. Father Josephat konnte damit Nahrungsmittel, vor allem Reis, anschaffen, um sie an den Weihnachtstagen an Kinder und Arme in seinen Gemeinden zu verteilen.

Denn durch die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie herrschen dort zunehmend Armut und Hunger, besonders unter den Kindern und alten Menschen. Seine persönlichen Erfahrungen von Hunger und Armut als Kind im Biafra-Krieg in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die er nur durch die Hilfstransporte des Roten Kreuzes überlebte, treiben Father Josephat bis heute an, für eine bessere Zukunft besonders der Kinder in seinen Gemeinden in Ihube, Lokpa und Ogii zu kämpfen.