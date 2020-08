Liane Lippert kämpft um ihr Führungstrikot

Liane Lippert strahlte. Zwar verhinderten ein Platten und ein Sturz vor ihr, dass die Friedrichshafenerin beim Restart des Radsports vor zwei Wochen in der Toskana ganz vorne um den Sieg mitkämpfte. Ein guter 16. Platz beim Schotterrennen Strade Bianche reichte aber, um das Trikot der World-Tour-Führenden, das sie sich mit ihrem Überraschungserfolg Anfang des Jahres in Australien geholt hatte, zu verteidigen. Gleich zweimal wurde die Sportlerin vom RSV Seerose Friedrichshafen auf der Piazza im Herzen Sienas aufs Podium gerufen: zunächst, um das lila Trikot der Gesamtführenden in der höchsten Kategorie im Radsport überzustreifen, dann, um das blaue Trikot der besten Nachwuchsfahrerin in Empfang zu nehmen. „Ich habe nicht aufgehört zu kämpfen und bin glücklich, dass ich meine Führung behalten konnte“, schrieb Lippert anschließend auf Instagram.

Die Frage ist, wie lange die 22-Jährige noch in Lila fahren wird. Nach Strade Bianche sind es nur noch 24 Punkte Vorsprung auf die Siegerin von Siena, Annemiek van Vleuten. Schon am kommenden Dienstag, 18. August, hat die Weltmeisterin aus den Niederlanden erneut die Chance, die Führung von Lippert zu übernehmen. Der Giro dell’Emilia ist zwar kein World-Tour-Rennen, dennoch werden wichtige UCI-Punkte für die Gesamtwertung vergeben. „Da der Abstand zur Zweiten nur noch gering ist, wird’s schwer mit der Verteidigung der Führung“, sagt Liane Lipperts Vater und RSV-Seerose-Urgestein Kurt Lippert vor dem Eintagesrennen rund um die Stadt Bologna.

Auch die 22-Jährige selbst hatte vor dem Restart gesagt, dass es nicht realistisch sei, dass sie die World-Tour-Spitze bis zum Saisonende behalten wird. Dennoch will sie das Trikot nicht kampflos abgeben – und bekommt dabei viel Unterstützung von ihrem Team. „Liane ist in einer super Form ins Jahr gestartet, und das Team wird sie bis zum finalen Anstieg unterstützen“, sagt Sunweb-Trainer Albert Timmer, der erwartet, dass das Rennen erst am letzten Berg entschieden wird. Dann, wenn die Stunde der Kletterinnen schlägt. „Unser Ziel ist es, Liane dort in Position zu bringen. Im letzten Jahr hat sie das Rennen als Fünfte beendet, und unser Ziel als Team ist es, in dieser Saison eine noch bessere Platzierung zu erreichen.“ Und im besten Fall das Führungstrikot zu verteidigen.