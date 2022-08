Liane Lippert fährt nächstes Topergebnis ein

Die Friedrichshafener Radsportlerin Liane Lippert hat eine weitere überzeugende Saisonleistung gezeigt. Bei der 1. Tour de Scandinavia belegte sie den zweiten Gesamtrang. 17 Sekunden besser als die 24-Jährige war nur Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Suez Futuroscope), die das sechstägige Etappenrennen (9. bis 14. August) durch Dänemark, Schweden und Norwegen für sich entschied.

Lippert vom Team DSM bestätigte mit ihrem zweiten Platz bei seinem World-Tour-Rennen damit einmal mehr ihre starke Form im Jahr 2022, in dem sie auf der Straße unter anderem den deutschen Meistertitel errang und mit mehreren Top-Zehn-Platzierungen bei den Ardennenklassikern glänzte.

Für die Fahrerin des RSV Seerose Friedrichshafen steht schon am kommenden Sonntag, 21. August, der nächste Höhepunkt an. Dann findet in München ab 11.30 Uhr die Straßen-Europameisterschaft statt. Mit ihrer Performance in Skandinavien zeigte Lippert eindrucksvoll, dass dort auf jeden Fall mit ihr zu rechnen sein sollte.