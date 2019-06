Einen großen Auftritt hat Liane Lippert bei der OVO Energy Tour, quer durch Wales und England hingelegt. In der vierten von sechs Etappen fuhr die Häflerin in das Führungstrikot der Rundfahrt, die als World Tour Rennen den Status der höchsten Rennkategorie ausweist. In der Gesamtwertung reichte es jedoch nur für den 21. Platz.

Bereits in den dritten Etappen gelang es ihr, mit nur zehn Sekunden Rückstand auf die Gesamtführende Lisa Brennauer, Tuchfühlung mit den Top-Ten-Fahrerinnen zu halten. Für die vierte Etappe nahm sich die Teamleitung von Sunweb den Angriff auf die Gesamtführung vor. Die 170 Kilometer wurden verhalten begonnen. Erst nach rund 120 Kilometern bildete sich nach Tempoforcierung am Berg eine dreiköpfige Fluchtgruppe mit der Italienerin Elisa Longo Borghini, der Polin Kasia Niewiadoma und Liane Lippert. Zehn Kilometer vor dem Ziel wurden die drei von einem gut zusammenarbeitenden Hauptfeld wieder gestellt. Der Zielanstieg sollte die Entscheidung bringen, heißt es in einer Mitteilung des RSV Seerose Friedrichshafen.

Dem starken Antritt von Kasia Niewiadoma konnte lediglich Lippert folgen, die am Hinterrad der Polin das Ziel als zweite überquerte. Da Lippert im Klassement vor der Polin rangierte, war sie es, die überglücklich auf dem Podium ihr erstes World Tour Führungstrikot übergestreift bekam.

Doch der Plan des Teams, das Führungstrikot in den verbleibenden beiden Etappen zu verteidigen, sollte nicht aufgehen. 20 Kilometer vor dem Ende der fünften Etappe, konnte Lippert den Anschluss in der 15-köpfigen Spitzengruppe nicht mehr halten und kam mit zwei Minuten Rückstand auf die Tagessiegerin ins Ziel. Damit war eine Topplatzierung im Gesamtklassement nicht mehr machbar.

Dementsprechend wurde Lippert nun in der letzten Etappe zur Unterstützung ihrer Teamkollegin Leah Kirchmann eingesetzt, die um den Tagessieg fuhr. Auf der Zielgerade fuhr Lippert im gut formierten Sunwebzug den lead out für Kirchmann an. Nur knapp geschlagen, konnte Sunweb so noch den zweiten Platz in der Tageswertung einfahren. Insgesamt fuhr das Team auf den sechsten Platz.