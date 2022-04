Liane Lippert erzielt bestes Saisonergebnis

Die Friedrichshafenerin Liane Lippert hat am Sonntag nach einer starken Leistung beim Amstel Gold Race in den Niederlanden den dritten Platz errungen. Damit ist der 24-Jährigen vom Radteam DSM ihr bestes Saisonresultat gelungen. Den Sieg nach 128,5 Kilometern durch die niederländischen Ardennenausläufer sicherte sich die Italienerin Marta Cavalli mit knappem Vorsprung vor einer sechsköpfigen Verfolgergruppe, in der die Niederländerin Demi Vollering Lippert im Sprint distanzierte.

Die Vorentscheidung fiel wie so oft am Cauberg wenige Kilometer vor dem Ziel. Einer harten Attacke von Ex-Weltmeisterin Annemiek van Vleuten konnte zunächst nur Lippert folgen, ehe fünf andere Fahrerinnen aufschlossen. Kurz nach dem Gipfel des Caubergs setzte die frühere italienische Straßenradmeisterin Cavalli den letztlich erfolgreichen Konter. Der niederländischen Topfavoritin van Vleuten blieb nur Platz vier.

Mit Platz drei in Valkenburg toppte Lippert ihre Leistung beim Strade Bianche in Italien. Das Rennen am 5. März hatte die Friedrichshafenerin auf dem 13. Platz abgeschlossen.