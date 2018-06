Eine starke Vorstellung hat die Radsportlerin aus Friedrichshafen, Liane Lippert, bei der 31. Thüringen Ladies Tour gezeigt. Mit ihrem Team Sunweb, erreichte sie den ersten Platz in der Teamwertung. Ihre individuelle Leistung, brachte sie als beste Nachwuchsfahrerin und zweitbeste Bergfahrerin auf das Siegerpodest. Mit Platz sechs im Gesamtklassement, dürfte das Ausnahmetalent aus Friedrichshafen sicher ein markantes Ausrufezeichen gesetzt haben.

110 Fahrerinnen aus fünf Kontinenten und 21 Ländern, standen am Start der Rundfahrt, die die Vorjahressiegerin Lisa Brennauer aus Kempten, knapp vor der Niederländerin Ellen van Dijk (Sunweb) gewinnen sollte. Zuvor wurden die 17 Teams, in sieben anspruchsvollen Etappen, durch Hitze, Regengüsse und über unzählige Höhenmeter geführt. Während der Gesamtdistanz von 715 Kilometern, kam jede Fahrerin früher oder später an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.

Im Gegensatz zu Männern, brach jedoch keine einzige Frau das Rennen vorzeitig ab, bekamen doch auch und vor allem die Spätankömmlinge noch den Beifall von tausenden Zuschauern, die die Tour,Tag für Tag vor Ort mitverfolgten. Sunweb, Lipperts Team,, stand in Thüringen mit seiner stärksten Besetzung am Start und konnte so seine Fahrerinnen, je nach Etappenprofil, entsprechend gezielt einsetzen. So hatte Lippert in den Flachetappen Helferdienste für die Klassementfahrerinnen zu verrichten, während diese in den Bergetappen für sie arbeiteten. Nicht von ungefähr schloß das Team Sunweb die Tour mit fünf Fahrerinnen in den Top Ten, auf Platz eins ab. Die 20-jährige Liane Lippert steigerte sich von Etappe zu Etappe. Zwar Teamfahrerin, konnte sie dennoch diese einzige deutsche Frauenrundfahrt als Bühne ihrer Klasse nutzen.

Platz zwei bei Bergwertung

Bereits in Etappe drei, fuhr sie in das Trikot der besten Nachwuchsfahrerin, das sie bis zur Gesamtsiegerehrung tragen sollte. Die Bergwertung schloss sie, knapp geschlagen von der Kölnerin Kathrin Hammes, auf Platz zwei ab. EinTrikot als aktivste Fahrerin war die zusätzliche Bestätigung ihrer bestechenden Form. Im finalen Einzelzeitfahren gelang es der Friedrichshäflerin die noch verbliebenen Kräfte zu bündeln. Die18,5 Kilometer auf welligen Terrain, schloss die Nachwuchsfahrerin auf Platz acht ab und schob sich so im Gesamtklassement mit Platz sechs in die Top Ten der besten Frauen. Liane Lipperts Resumee der Rundfahrt: „Ich hoffe, dass ich mich hier für die WM in Innsbruck empfehlen konnte.“