Ab Montag, 11. Juni, saniert die Luftschiffbau Zeppelin GmbH die Leutholdstraße in drei Bauabschnitten. Notwendig sind die Arbeiten laut Häfler Stadtverwaltung, da der Fahrbahnbelag der Leutholdstraße durch die hohe Belastung in einem sehr schlechten Zustand ist und nur eine Gesamtsanierung sinnvoll sei. Die ersten beiden Bauabschnitte beginnen am 11. Juni und dauern voraussichtlich bis 19. Juni.

In den ersten beiden Bauabschnitten ist die Zufahrt über die Colsmanstraße bis zum Parkhaus Zeppelin gesperrt. Der Verkehr wird über die Colsmanstraße, die Maybachstraße, die Hochstraße, die Heinrich-Heine-Straße und den Industrieweg und umgekehrt umgeleitet.

Im dritten Bauabschnitt, der vom 20. Juni bis voraussichtlich 27. Juni dauert, ist die Straße vom Parkhaus Zeppelin bis zum Alfred-Colsman-Haus gesperrt.

Während der gesamten Bauzeit ist das Parkhaus Zeppelin erreichbar. In den ersten beiden Bauabschnitten kann das Parkhaus nur über die Heinrich-Heine-Straße angefahren werden. Im dritten Bauabschnitt kann das Parkhaus ausschließlich über die Colsmanstraße angefahren werden.

Der südliche Gehweg von der Colsmanstraße über das Parkhaus Zeppelin kann während der ersten beiden Bauabschnitten genutzt werden. Der nördliche Fußweg ist voll gesperrt. Im dritten Bauabschnitt kann der nördliche Fußgängerweg vom Parkhaus, dem Zeppelin Bürogebäude zum Alfred-Colsman-Haus genutzt werden. Dann ist der südliche Fußgängerweg gesperrt.

Durch die Vollsperrung der Leutholdstraße kann die Gesamtbauzeit von fünf auf zweieinhalb Wochen verkürzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Während der Bauarbeiten muss mit Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH und die Stadt bitten die Verkehrsteilnehmer um Geduld für die dringenden Sanierungsmaßnahmen.