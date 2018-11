Ein gutes Händchen hatte Musikdirektor Pietro Sarno bei der Programmauswahl für das Konzert aus der Reihe „Entertaining Winds“ mit dem Thema „Literatur und Musik“. Nach „Onkel Toms Hütte“, „Max und Moritz“ und „Danse macabre“ präsentierte das Stadtorchester in einer beispielhaften Interpretation das Hauptwerk des Abends: „The Lord of the Rings“ von Johann de Meij.

In bekannter souveräner Art führte Edi Graf nicht nur durch das Programm, sondern rezitierte ausdrucksstark die literarischen Vorlagen oder war sogar mit dem Orchester als Sprecher verbunden. Die verschiedenen Farbtöne, auf eine Leinwand hinter dem Orchester von Susanne Keeves (stellvertretende Technikleiterin GZH) projiziert, unterstützten treffend die jeweilige Stimmung.

Mit strahlenden Trompetenfanfaren, schön melodisch abgesetztem Mittelteil, sonoren Bassläufen und quirligen Holzfiguren begann mit dem schmissigen Marsch „Uncle Teddy“ (ursprünglich „Onkel Tom“ aus „Onkel Toms Hütte“) von Julius Fucik der unterhaltsame Abend. Die lebendig, mit viel Spielfreude musizierten Szenen aus „Max und Moritz“ des 1977 geborenen Schweizer Komponisten Mario Bürki, führten zu großer Heiterkeit beim Publikum. Es war auch zu köstlich, nach den originalen Wilhelm Busch Texten, von Edi Graf im Ohrensessel am Bühnenrand gestenreich vorgetragen, die phantasievolle musikalische Umsetzung zu erleben.

Ein feinsinniger Holzsatz schilderte die Trauer der Witwe Bolte über ihr Federvieh. Mit einem klangvollen Choral von Blech und Holz konnte man sich den Lehrer Lämpel, „brav und bieder“, beim sonntäglichen Orgelspiel gut vorstellen. Wobei ein merkwürdiges Hornmotiv die Katastrophe, den Tuttischlag für die Explosion der Pfeife, schon versteckt ankündigte. Über Käfer kratze bei Onkel Fritz, dem letzten Streich bei Bauer Mecke, hatte man kein Erbarmen beim Schroten der Bösewichter mit „Rickeracke“ in Meister Müllers Mühle.

In aller Ruhe, mit weiten Phrasierungsbögen, entwickelte Sarno den tief bewegenden Choral „Sleep“ von Eric Whitacre nach einem Abendgedicht von Antony Silvestri. Ebenso sicher führte er das Stadtorchester durch den immer wilder werdenden Tanz der Skelette beim „Danse macabre“ von C. Saint-Saens nach einem Gedicht von Henri Cazalis. Sehr ausdrucksstark übernahm hierbei Leo Bucher auf dem Saxophon die Rolle des Todes, der zum Walzer auf dem Friedhof aufspielt.

Die Sinfonie Nr. 1 von Johann de Meij hat auch nach 30 Jahren ihre Sogwirkung auf Ausführende und Zuhörer nicht verloren. Die musikalischen Bilder der Figuren, Bilder und Ereignisse aus der Trilogie von Tolkiens „Herr der Ringe“ sind eine Herausforderung für alle Mitwirkenden. Insbesondere wenn man alle fünf Sätze aufführt. Aber unter der engagierten Leitung von Sarno wurde die Aufführung zu einem besonderen Hörerlebnis. Immer im Blickkontakt mit den Musikern gab er Hilfe bei schwierigen Einsätzen, führte locker durch die vertrackten Taktwechsel, fordere leuchtende Hymnen, feuerte feurige Blitze ab oder erzeugte zarte Stimmungen.

Diese Sicherheit übertrug sich auf die Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters, die immer befreiter und selbstbewusster, sei es in den vielen Solostellen oder im Gesamtklang, dieses Meisterwerk der Blasmusikliteratur zum Klingen brachten. Lang anhaltender, verdienter Applaus für alle Mitwirkenden.