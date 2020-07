Lesungen unter dem Apfelbaum widmen sich starken Frauen und starken Männern

Mit illustren Frauen aus Vergangenheit und Gegenwart und dem Dichterfürsten Goethe ist am Mittwoch die diesjährige Reihe der Lesungen unter dem Apfelbaum im Garten des Schulmuseums Friedrichshafen zuende gegangen. An beiden Abenden war der Garten mit Besuchern gut gefüllt, schreibt das Schulmuseum in einer Pressemitteilung. Der Freundeskreis Schulmuseum könne sich über Spendeneinnahmen aus dem Getränkeausschank freuen. Diese wiederum kommen Aktivitäten des Schulmuseums zugute.

Im vierten Jahr der Kooperation zwischen dem Schulmuseum und dem Medienhaus am See hat sich ein Stammpublikum etabliert, das die besondere Atmosphäre unter den Apfelbäumen und die Überraschungen, die jeder Abend bietet, schätzen gelernt hat, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder der Vorlesenden bringe nämlich seine eigenen literarischen und thematischen Vorlieben ein, sodass man Neuentdeckungen und auch Wiederentdeckungen aus den Literaturen der Welt machen kann.

Am ersten Abend las Margret Beck (Spielehaus und Spielbus) aus Pippi Langstrumpf, Dominik Hartlieb (Schulmuseum) gab Kurzgeschichten von Hans Fallada zum besten. Am Mittwoch dann stellte Brigitte Pfrommer-Telge (Gleichstellungsbeauftragte Stadt Friedrichshafen) Sagen, Legenden und Eindrücke von starken Frauen und Mädchen am See vor. Und Sebastian Dix (Stadtwerk am See) nahm sich den Dichterfürsten Goethe in Parodien aus 250 Jahren vor.

Es waren laut Veranstalter zwei genussvolle und amüsante Abende, die für eine Fortsetzung der Lesungen auch 2021 sprechen. Insgesamt kamen knapp 100 Besucher.