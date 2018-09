Viktoria Doris Graenert, Vorstandsmitglied der deutsch-polnischen Stiftung für Internationalen Jugendaustausch, hat die Gäste im großen Hörsaal der Zeppelin-Universität auf dem Campus in Fallenbrunnen zu einem besinnlichen Abend begrüßt. Graenert vertrat Hermann Mano Höllenreiner, der als Überlebender des Konzentrationslager Auschwitz, von seiner Geschichte erzählen wollte, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich anwesend sein konnte.

Statt eines Zeitzeugengesprächs wurde eine Lesung gehalten aus dem Buch „Mano. Ein Junge, der nicht wusste, wo er war“. Darin wird die Geschichte des Hermann Mano Höllenreiner erzählt. Die Geschichte des Sinti-Jungen Mano, der von den Nazis in verschiedenen Konzentrationslagern verschoben wurde und der den Todesmarsch von Sachsenhausen überlebte. Der damals Elfjährige wurde völlig entkräftet und bewusstlos am Straßenrand liegend von einer Gruppe Menschen aufgelesen, die mit dem Pferdekarren unterwegs waren. So kam Mano nach Frankreich und wusste zunächst nicht, wo er war. Er war umgeben von hilfsbereiten Menschen, deren Sprache er nicht verstand. Im Laufe der Zeit kehrten die Erinnerungsfetzen zurück, wie seine Mutter und Schwester von ihm getrennt und die Gaskammern geschickt wurden und dass sein Vater in den letzten Tagen des Krieges aus dem KZ heraus rekrutiert und an die Front geschickt wurde. Dass seine Eltern noch lebten, wusste er nicht und auch nicht, dass sie ihn verzweifelt gesucht hatten. Letztendlich war es die Tätowierung, mit der die Nazis die KZ-Häftlinge kennzeichneten, die ihn identifizierte und zurück zur Familie führte.

Eine unglaubliche Geschichte

Mit einer streckenweise sehr eindringlichen Sprache vermittelt das Buch die unglaubliche Geschichte des Mano Höllenreiner. Viktoria Doris Graenert ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich in Auschwitz tätig. Sie begleitet Zeitzeugen bei ihren Lesereisen und machte im Laufe des Abends an der ZU deutlich: „Wir sind für diese Gräueltaten alle nicht verantwortlich, aber wir sind dafür verantwortlich, dass das nicht vergessen wird.“ Auch Werner Langenbacher von der KAB betonte, dass es in der heutigen Zeit rechter gesellschaftlicher Tendenzen es umso wichtiger sei, rechtzeitig diesem Trend entgegenzuwirken. „Abende wie dieser, können dazu beitragen. Wehret den Anfängen.“

Hasan Ögütcü von der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“ des Landratsamtes sprach von einer bunten Gesellschaft und dass die gelebte Vielfalt Teil der Demokratie sei, mahnt eaber auch: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Regierung und die Zivilgesellschaft müssen diese mit Leben füllen“.

So war der Abend doch mehr als eine Lesung, auch wenn einige der Zuschauer den Zeitzeugen vermissten.

Die Veranstaltung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) fand in Kooperation mit dem Landratsamt Bodenseekreis, Amt für Migration und Integration, Alevitischen Bildungswerk, der Koordinierungs- und Fachstelle Bodenseekreis „Demokratie leben!“ statt. Das Ravensburger Guttenberger Trio hat den Abend musikalisch bereichert.