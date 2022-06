Lesung im Schulmuseum Friedrichshafen

Schon zum sechsten Mal verwandeln das Schulmuseum Friedrichshafen und das Medienhaus am See den Museumsgarten in eine grüne Open-Air-Bühne für wunderbare Geschichten und sommerliche Literatur. Sie laden alle Kulturbegeisterten am Dienstag, 28. Juni, ab 19 Uhr im Rahmen des „Kultursommers im Museumsgarten“ ein zur Lesung unterm Apfelbaum. Wie es in einer Mitteilung heißt, liest Angelika Drießen, Stadträtin für die Freien Wähler, aus verschiedenen Märchen vor. Ihr folgen wird Martina Kraus, Geschäftsführerin von RavensBuch Friedrichshafen. Sie liest aus einer kleinen Sammlung ihrer Lieblingswerke und diversen Leseproben. Die Lesungen dauern jeweils etwa eine halbe Stunde, dazwischen lädt eine kleine Pause zum Plauschen und Erfrischen ein. Die Lesung findet ausschließlich draußen statt, bei schlechtem Wetter stehen Zelte bereit. Der Eintritt ist frei.