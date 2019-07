Lesung erinnert an Brandbombennächte in Friedrichshafen

Die berühmte zu Boden gefallene Stecknadel wäre zu hören gewesen, als Ute Geuder vom Büro des Oberbürgermeisters und Stadtarchivar Jürgen Oellers am Mittwochabend im Stadtarchiv Texte zu den elf Luftangriffen zwischen 1943 und 1945 auf die Stadt vorlasen. Um die 60 Zuhörer waren gekommen, um die Lesung mit Aufzeichnungen und Fotos von Zeitzeugen zu hören.

Nur geschätzt werden kann die Zahl der Toten und Obdachlosen, als Friedrichshafen vor 75 Jahren von mehr als 200 000 Tonnen Brandbomben und 7000 Tonnen Sprengbomben zerstört wurde.

Die von Jürgen Oellers konzipierte Lesung berichtete von der Vorbereitung des Luftkriegs im Jahr 1911, als ein italienischer Pilot im Krieg gegen die Türkei die erste Bombe mit der Hand aus dem Flugzeug warf und das in einem Brief an seinen Vater mit den Worten zufrieden kommentierte: „Ich hatte Glück, ich habe mein Ziel erreicht.“ Als „fliegenden Artilleristen“ feierte ihn die italienische Presse.

Bei den Deutschen verzögerte sich die Entwicklung. Geuder und Oellers berichteten von deutschen und italienischen Bombern (Legion Condor) gegen Spaniens Republik und den ersten Angriffen auf Warschau und London sowie den Verlust von 85 deutschen Maschinen über England, was Hitler mit den Worten kommentierte: „Wir werden ihre Städte ausradieren.“

Die Angst vor der Gestapo war größer, als die vor den Bomben

„Ruhe! Hinsetzen! Nicht Rauchen!“ Victor Klemperer hatte diese Wand-Anweisungen in den Luftschutzkellern in einem Tagebucheintrag notiert – und von der Angst vor der Gestapo, die größer war als die vor den Bomben.

Und es gab auch solche Reaktionen unter jungen Deutschen: „Endlich waren auch wir Soldaten“, schrieb der Häfler Schülersoldat Hans-Detlef Heller begeistert, nachdem er Flakhelfer in Berlin werden durfte.

Der erste Angriff auf Friedrichshafen fand am 21. Juni 1943 statt, als 59 Flugzeuge 500 Sprengbomben, 570 Phosphor-Brandbomben und 4280 Stabbrandbomben über der Stadt abluden und es geschätzt 44 Tote und 155 Verletzte gab. 260 Familien wurden obdachlos.

Paula Diesch ließ in ihrem Tagebuch die Aufräumarbeiten auf Bildern erkennen, mit denen das THW Ulm und einheimische Frauen beschäftigt waren. Zu sehen sind dort Stadtpfarrer Robert Bauer und brennende „Schweizerhäuser“ in der „Scheffelstraße.

Den zweiten Angriff, der ausschließlich der Rüstungsindustrie galt, flog die britische Royal Air Force in der Nacht zum 8. Oktober 1943 auf die Stadt. Teilweise, so Paula Diesch in ihren Aufzeichnungen, waren die Zielangriffe auf den Luftschiffbau allerdings misslungen.

Es gab 18 Tote. Der dritte Angriff folgte am 16. März 1944 mit bis zu 32 Toten, als eine Bombenlast von 499 Tonnen auf Friedrichshafen fiel. Darunter 182 Mehrzweckbomben, 631 Splitterbomben und 5174 Flüssigkeitsbrandbomben.

Wer kann, zieht aus der Stadt Paula Diesch, Zeitzeugin

60 Gebäude wurden total zerstört, 89 schwer, 68 „mittelschwer“ und 2500 Menschen obdachlos nach dem vierten Angriff auf die Stadt am 18. März 1944. „Wer kann, zieht aus der Stadt.“ Unter ihnen hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern, schrieb Paula Diesch.

Es folgten der fünfte Angriff am 24. April 1944, als die Amerikaner 493 Tonnen Bomben über Friedrichshafen fallen ließen, 30 Tote, 50 Verwundete und 1500 Obdachlose zurückließen. Der sechste Angriff erfolgte in der Nacht zum 28. April 1944 wiederum durch die Royal Air Force, als die Stadt 136 Tote beklagte.

Insgesamt gab es elf Luftangriffe auf Friedrichshafen mit geschätzt bis zu 671 Toten, Zwangsarbeiter und andere nicht mitgerechnet.

Konträre Diskussion

In der folgenden lebhaften Diskussion wurde berichtet, wie sich in Scheidegg Zuschauer trafen, um die nächtlichen Bombenangriffe auf Friedrichshafen zu beobachten, wie in 60 Kilometer Entfernung in Biberach der Feuerschein aus Friedrichshafen zu sehen war und Schweizer nach dem taghellen Friedrichshafen vermuteten, das dort niemand überlebt haben könne, denn – weiß Annedore Schmid aus Erzählungen – „Friedrichshafen hat furchtbar gebrannt“.

Mit Karl Stähle, der traditionell das Lufthelfertreffen in Schnetzenhausen organisiert, war sogar ein Zeitzeuge unter den Zuhörern. Er berichtete unter anderem von dem abgestürzten englischen Bomber mit einem jungen Briten, der überlebt hat, mit seinem Fallschirm unter dem Arm in Unterraderach aufgetaucht ist und dort nicht sehr freundlich empfangen wurde.

Karl Stähles Vater hatte dagegen Verständnis für ihn: „Man hat ihn (den jungen Engländer) auch nicht gefragt, ob er mitmachen will“.

„Krieg ist ein Elend und bringt nur Verlierer“, kritisierte Annedore Schmid heutige politische Entwicklungen, die nichts davon verraten lassen, daraus etwas gelernt zu haben. Ein Zuhörer aus Lindau erntete Widerspruch, als er Mitarbeiter kritisierte, die auch heute noch in so genannten Rüstungsbetrieben arbeiten.

Bei Vollbeschäftigung, wie sie in der Region herrsche, gäbe es für sie andere Jobmöglichkeiten. Stattdessen brüste man sich noch, wenn schon der Vater und Großvater in solchen Unternehmen gearbeitet hätten. „Da gibt’s keine Veränderungen“, sagte er. Was eine Zuhörerin zu der Frage veranlasste, warum die Moral einen so schlechten Stand habe?

„Gehen Sie mit der Präsentation auch in die Schulen?“, wollte eine Zuhörerin am Ende der eindrucksvollen Lesung von Jürgen Oellers wissen. Daran habe er noch nicht gedacht, es werde aber überlegt, sagte Oellers.